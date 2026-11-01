Iran US Tensions : इराणने अमेरिकेसमोर ठेवल्या ७ अटी, पुन्हा हल्ला केला तर शांत बसणार नाही; ट्रम्प काय निर्णय घेणार? जगाचे लागले लक्ष

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत आणि दोन्ही देशांमधील तणाव कायम आहे. अशा परिस्थितीत, इराणने कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेझाई यांनी सांगितले की, अमेरिकेने जर इराणच्या सात अटी मान्य केल्या, तर संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग खुला राहू शकतो.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा. .इराणने इशारा दिला आहे की, आमच्यावर कोणताही हल्ला झाल्यास त्याला अत्यंत कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. रेझाई यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च नेते मुज्तबा खामेनेई यांच्या निर्देशांनुसार इराण नवीन शस्त्रास्त्रांचा वापर करू शकतो. अमेरिकन न्यूज वेबसाइट 'ॲक्सिओस' (Axios) च्या अहवालानुसार, शुक्रवारी कतारच्या मध्यस्थांनी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये १२ तासांहून अधिक काळ चर्चा केली..US-Iran War: आम्हाला व्हेनेझुएला बनवायला निघाले होते; इराणचा ट्रम्प यांच्यावर घणाघात, राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिकेला टोला.इराणने अमेरिकेसमोर सात अटी ठेवल्या आहेत; जर या अटी मान्य केल्या गेल्या, तर संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचे दरवाजे खुले राहतील. मात्र, इराणने स्पष्ट केले आहे की, जर अमेरिकेने पुन्हा हल्ला केला, तर इराण शांत बसणार नाही आणि अत्यंत कठोरपणे प्रत्युत्तर देईल..काय आहेत अटी? इराणने ठेवलेल्या सात अटींमध्ये प्रामुख्याने त्यांच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी आणि परदेशात अडकलेला निधी,विशेषतः कतारमध्ये असलेला ६ अब्ज डॉलर्सचा निधी मुक्त करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, इराणने अमेरिकेने लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. इराणचा दावा आहे की, जून २०२६ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या करारानुसार, अमेरिकेने तेल निर्यातीसाठी सवलत देण्याचे आणि नवीन निर्बंध न लादण्याचे आश्वासन दिले होते..दुसरीकडे, अमेरिकेचा आग्रह आहे की, कोणतीही चर्चा पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत काही सवलती दिल्या पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.