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Ali Khamenei: मृत्यूपूर्वी खामेनेई शेवटचं काय बोलले? इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितला त्या दिवशीचा अनुभव; ''जोपर्यंत शेवटच्या व्यक्तीला...''

Abbas Araghchi Interview Al Mayadeen: मलब्यातून बाहेर पडताना मला खामेनेई यांच्या जीवाबद्दल प्रचंड भीती वाटत होती. त्यांचे प्राण वाचले असतील की नसतील, याबाबत चिंता होती.
Ali Khamenei Death Confirmation

Ali Khamenei Death Confirmation

esakal

संतोष कानडे
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Abbas Araghchi Interview: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर २८ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या संयुक्त लष्करी कारवाईदरम्यान इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला होता. जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा इराणचे पररराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची तिथेच होते. त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये त्या दिवशीचा घटनाक्रम सांगितला आहे.

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