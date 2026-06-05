Ali Khamenei: मृत्यूपूर्वी खामेनेई शेवटचं काय बोलले? इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितला त्या दिवशीचा अनुभव; ''जोपर्यंत शेवटच्या व्यक्तीला...''

Abbas Araghchi Interview: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर २८ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या संयुक्त लष्करी कारवाईदरम्यान इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला होता. जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा इराणचे पररराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची तिथेच होते. त्यांनी एका मुलाखतीमध्ये त्या दिवशीचा घटनाक्रम सांगितला आहे..परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी शुक्रवारी एका मुलाखतीमध्ये अत्यंत धक्कादायक दावा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त लष्करी कारवाईदरम्यान जेव्हा अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या कार्यालयावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला, तेव्हा मी तिथेच होतो. या भीषण हल्ल्यानंतर कार्यालयाची इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली..Jamun Benefits : हंगामातील छोटं फळ, पण फायदे मोठे! जांभळाच्या सेवनाने मधुमेह ते वजन राहू शकते नियंत्रणात; बाजारात 300 रुपये किलोने विक्री.अब्बास अरागची पुढे सांगतात, मलब्यातून बाहेर पडताना मला खामेनेई यांच्या जीवाबद्दल प्रचंड भीती वाटत होती. त्यांचे प्राण वाचले असतील की नसतील, याबाबत चिंता होती. तिथून पुढचे दोन दिवस आम्ही अनिश्चिततेत घालवले. शेवटी १ मार्च रोजी इराण सरकारने खामेनेई यांच्या मृत्यूबाबतची पुष्टी केली..खामेनेई यांचं शेवटचं संभाषण काय होतं?अब्बास अरागची यांनी अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूपूर्वीच्या शेवटच्या संभाषणाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, खामेनेई यांनी सुरक्षितस्थळी जाण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. जोपर्यंत इराणच्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित निवारा मिळत नाही, तोपर्यंत मी कोणत्याही बंकर किंवा सुरक्षित ठिकाणी जाणार नाही. माझ्या जनतेच्या नशिबात जे असेल, तेच माझ्याही नशिबात असेल.. अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती..Kho Kho: धाराशिव हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर! मुंबई उपनगरविरुद्ध रंगणार राज्य अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेची महामुकाबला.मुलाखतीदरम्यान परराष्ट्र मंत्र्यांनी इराणचे सध्याचे नवीन सर्वोच्च नेते सय्यद मोज्तबा खामेनेई यांचे कौतुक केलं. मोज्तबा हे देशाच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र कारभारात अत्यंत प्रभावी आणि मजबूत भूमिका बजावत असून, सत्तेची सूत्रे आता पूर्णपणे त्यांच्या हातात सुरक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. लेबनानमधील 'अल मायादीन' टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अरागची यांनी या ही माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.