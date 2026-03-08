Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपूर्ण जगासाठी एक संकट ठरत आहे. शनिवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे हल्ले तीव्र करण्याची धमकी दिली. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर हे युद्ध आणखी एक आठवडा चालू राहिले तर अनेक देशांना मंदीसारखी परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केले की इराण मोठ्या हल्ल्याचा सामना करत आहे आणि त्यांच्या वर्तनामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल..इराणचे अध्यक्ष पजेश्कियान यांनी यापूर्वी म्हटले होते की इराण शरणागती पत्करणार नाही. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बिनशर्त शरणागतीची मागणी नाकारली. त्यांनी म्हटले की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण शरण येईल याची कल्पना दफन करावी. त्यांनी असेही म्हटले की ते शेजारच्या आखाती देशांवर हल्ला करणार नाहीत जोपर्यंत ते तिथून हल्ला करत नाहीत..इराण शेजारील देशांमध्ये अमेरिकेच्या तळांवर सतत हल्ला करत आहे. शिवाय, इराणने दुबई, युएईमध्ये असंख्य हल्ले केले आहेत. २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर शत्रुत्व सुरू झाल्यापासून आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्युनंतर ते इराणचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या त्रिपक्षीय नेतृत्व परिषदेचे सदस्य आहेत. संपूर्ण प्रदेशात संघर्ष पसरल्यानंतर, जागतिक बाजारपेठा आणि हवाई सेवा विस्कळीत झाल्यानंतर आणि इस्रायली आणि अमेरिकेच्या शेकडो हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे स्वतःचे नेतृत्व लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाल्यानंतर, त्यांनी हा संदेश दिला..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.इराणच्या सशस्त्र दलाचे प्रवक्ते जनरल अबोलफझल शेखारची यांनी पेझेश्कियान यांच्या विधानानंतर आणखी गोंधळ निर्माण केला, तेहरानने अशा देशांवर हल्ला केला नाही ज्यांनी "अमेरिकेला आमच्या देशावर हल्ला करण्यास जागा दिली नाही." अमेरिकेचे हल्ले आखाती अरब देशांकडून येत नाहीत ज्यांवर आता हल्ला होत आहे. कदाचित चालू राजकीय गोंधळाच्या दरम्यान शनिवारी, एक प्रमुख इराणी धर्मगुरू अयातुल्ला नासेर मकरम शिराजी यांनी देशाच्या तज्ञांच्या सभेला शक्य तितक्या लवकर नवीन सर्वोच्च नेत्याची नियुक्ती करण्याचे आवाहन केले. युद्धात ८८ धर्मगुरूंच्या समितीशी संबंधित इमारतींवर हवाई हल्ले झाले आहेत, ज्यामुळे गटाची बैठक लांबण्याची शक्यता आहे..आणखी तीव्र बॉम्बस्फोट होणार अमेरिकेचे म्हणणे आहे की त्यानंतर आणखी तीव्र बॉम्बस्फोट होतील. संघर्ष संपण्याची कोणतीही आशा नाही. ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलला १५१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या नवीन शस्त्र विक्रीला मान्यता दिली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते इराणने "बिनशर्त शरणागती" केल्याशिवाय वाटाघाटी करणार नाहीत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पुढील बॉम्बस्फोट मोहिमेचा इशारा दिला आहे.. इराणच्या राजदूतांनी काय म्हटले ?इराणच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील राजदूतांनी सांगितले की देश स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी "सर्व आवश्यक उपाययोजना" करेल. असोसिएटेड प्रेसच्या व्हिडिओमध्ये पश्चिम तेहरानवर स्फोट आणि धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत. इस्रायलने म्हटले आहे की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आक्रमण सुरू केले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर वारंवार हल्ला केला आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या लष्करी क्षमता, नेतृत्व आणि अणुकार्यक्रमाला लक्ष्य केले आहे..अधिकाऱ्यांच्या मते, या युद्धात इराणमध्ये किमान १,२३० लोक, लेबनॉनमध्ये २०० हून अधिक आणि इस्रायलमध्ये ११ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. सहा अमेरिकन सैनिकही मारले गेले आहेत. शनिवारी सकाळी, इराणकडून क्षेपणास्त्रे डागण्यात आल्यामुळे इस्रायलमधील लोक आश्रयासाठी पळून गेले. दरम्यान, जेरुसलेममध्ये मोठे स्फोट ऐकू आले. इस्रायली आपत्कालीन सेवांनी त्वरित कोणत्याही जीवितहानीबद्दल वृत्त दिले नाही. संघर्ष वाढत असताना, इराणने आखाती देशांवर हल्ले सुरू केले. शनिवारी सकाळी दुबईमध्ये अनेक स्फोट ऐकू आले, ज्यामुळे सरकारने त्यांची हवाई संरक्षण प्रणाली सक्रिय करण्यास भाग पाडले. अलर्ट जारी झाल्यानंतर दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानांची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना मोठ्या विमानतळावरील बोगद्यांमध्ये हलवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.