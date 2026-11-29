अमेरिकेचे उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्पेसएक्स कंपनीची स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा इराणने अमेरिकन लष्कराविरोधातील लष्करी कारवायांसाठी वापरल्याचा दावा समोर आला आहे. मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले करण्यासाठी इराणने या सेवेचा आधार घेतल्याची माहिती एका गोपनीय लष्करी अहवालातून उघड झाली आहे. त्यामुळे स्टारलिंकच्या वापराबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.'द वॉशिंग्टन पोस्ट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मार्चच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले केले होते. त्यानंतर इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तरादाखल कारवाया केल्या. याच संघर्षाच्या काळात इराणने स्टारलिंक इंटरनेट सेवेचा वापर केल्याचे सांगितले जात आहे..उन्हाळ्यात अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांना सादर करण्यात आलेल्या गोपनीय लष्करी अहवालात याचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. इराणने कमांड-अँड-कंट्रोल यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच ड्रोन हल्ल्यांच्या मोहिमांचे नियोजन आणि संचालन करण्यासाठी स्टारलिंकचा वापर केल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे सांगितले जाते..स्टारलिंक भारतात सुरू होणार? सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी नवी नियमावली, TRAI कडून स्वतंत्र परवान्याचा प्रस्ताव.सहा अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू१ मार्च रोजी कुवेतमधील पोर्ट शुवैख येथील अमेरिकन लष्करी तळावर इराणने ड्रोन हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अमेरिकेचे सहा सैनिक ठार झाले होते. मात्र, या विशिष्ट हल्ल्यासाठी स्टारलिंकचा वापर करण्यात आला होता का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पेंटागॉननेही तपासाचे निष्कर्ष जाहीर केलेले नाहीत..पेंटागॉनचे प्रवक्ते किंग्सले विल्सन यांनी या वृत्ताबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अमेरिकन सेंट्रल कमांडकडून संरक्षण सचिवांच्या कार्यालयाला असा कोणताही अहवाल मिळाल्याची माहिती विभागाला नाही. इराणने स्टारलिंकचा वापर केला होता की नाही, यावर त्यांनी भाष्य करणे टाळले..Premium|Elon Musk Statement : इलॉन मस्कने अंबांनींना ‘भारताचा बॉस’ का म्हणाले? ‘स्टारलिंक’ चं भारतात येणं आणि त्यामागची आर्थिक गणितं काय?.स्टारलिंक आणि स्टारशील्डवरून मस्क नाराज?दरम्यान, अहवालात इलॉन मस्क यांच्या नाराजीचाही उल्लेख आहे. अमेरिकन लष्कराने स्पेसएक्सच्या 'स्टारशील्ड' या लष्करी सॅटेलाइट सेवेचा वापर जमिनीवरील वापरासाठी असलेल्या सबस्क्रिप्शन प्लॅनद्वारे केल्याने मस्क नाराज असल्याचे सांगितले जाते. स्टारशील्ड ही सेवा प्रामुख्याने लष्करी आणि ड्रोन मोहिमांसाठी विकसित करण्यात आली आहे..ट्रम्प प्रशासनातील अधिकारी सुरक्षित ठिकाणीदुसरीकडे, वाढत्या सुरक्षेच्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनातील सुमारे सहा कॅबिनेट सदस्य वॉशिंग्टन डी.सी. येथील सुरक्षित लष्करी निवासस्थानांमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे वृत्त आहे. देशांतर्गत राजकीय हिंसाचार आणि इराणसह परकीय शत्रूंकडून संभाव्य धोक्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अशाच सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.