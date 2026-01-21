ग्लोबल

आमच्या नेत्याला हात लावल्यास फक्त हात कापणार नाही तर....; इराणची थेट ट्रम्पना धमकी

Iran Vs America : अमेरिका आणि इराण यांच्यातला संघर्ष वाढला असून आता इराणने थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धमकी दिलीय. आमच्या नेत्याला हात लावलात तर तुमचं जग उद्ध्वस्त करू असा इशारा दिलाय.
Iran Warns America Of Severe Consequences If Its Leader Is Harmed

Iran Warns America Of Severe Consequences If Its Leader Is Harmed

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातला संघर्ष वाढला असून आता इराणच्या सशस्त्र दलाच्या एका प्रवक्त्यानं थेट ट्रम्प यांना धमकी दिलीय. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करू नका अन्यथा याचे परिणाम भयंकर होतील असा इशारा इराणनने दिलाय. ट्रम्प यांनी खामेनेई यांची ४० वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणण्याचं आव्हान दिलं होतं. यानंतर काही दिवसातच इराणकडून इशारा देण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
usa
Iran

Related Stories

No stories found.