आमच्या नेत्याला हात लावल्यास फक्त हात कापणार नाही तर....; इराणची थेट ट्रम्पना धमकी

अमेरिका आणि इराण यांच्यातला संघर्ष वाढला असून आता इराणच्या सशस्त्र दलाच्या एका प्रवक्त्यानं थेट ट्रम्प यांना धमकी दिलीय. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करू नका अन्यथा याचे परिणाम भयंकर होतील असा इशारा इराणनने दिलाय. ट्रम्प यांनी खामेनेई यांची ४० वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणण्याचं आव्हान दिलं होतं. यानंतर काही दिवसातच इराणकडून इशारा देण्यात आलाय..जनरल अबुलफजल शेखरची यांनी इशारा देताना म्हटलं की, ट्रम्पना माहितीय जर आमच्या नेत्याला कुणी हात लावला तर आम्ही त्याचा फक्त हात कापणार नाही. तर त्यांचं जगच उद्ध्वस्त करू, त्यांच्या जगाला आग लावू. ट्रम्प यांच्या टीकेनंतर जनरल अबुलफजल शेखरची यांनी हा इशारा दिलाय..ट्रम्प यांनी शनिवारी एका मुलाखतीत खामेनेई यांना एक आजारी व्यक्ती असं संबोधलं होतं. खामेनेई यांनी स्वत:चा देश नीट चालवला पाहिजे, लोकांची हत्या करणं बंद करायला हवं. इराणमध्ये नव्या नेतृत्वाचा शोध घेण्याची वेळ आलीय असंही ट्रम्प म्हणाले होते..इराणच्या बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेविरोधात २८ डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला आहे. अधिकाऱ्यांकडून हिंसक कारवाई केल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढत चालला आहे..इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेश्कियान यांनी म्हटलं होतं की, जर इराणच्या लोकांना त्यांच्या आयुष्यात अडचणींचा सामना करावा लागतोय तर त्याचं कारण अमेरिकन सरकार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं बऱ्याच काळापासून सुरू असलेलं शत्रुत्व आणि अमानुष बंदी हे आहे. आपल्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात कोणताही हल्ला इराणविरोधात युद्धासारखा असेल.