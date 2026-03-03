Iran Women Rights Restrictions : तुम्ही कल्पनाही करु शकणार नाही ! इराणमध्ये 'या' भयानक ७ निर्बंधांमुळे नरक बनले महिलांचे जीवन

इराणमध्ये सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि महिलांच्या अधिकारांसाठी होणाऱ्या निदर्शनांमध्ये एक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इराणी महिलांच्या दैनंदिन जीवनातील कठोर कायदे आणि भेदभावपूर्ण व्यवस्थेचा कारभार हे तेथील महिलांसाठी नरकासमान जीवन असल्यासारखे आहेत. संयुक्त राष्ट्र (UN), अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राइट्स वॉच यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालांनुसार, इराणी महिलांचे जीवन भारत किंवा अमेरिकेसारख्या देशांपेक्षा खूपच कठीण आणि मर्यादित आहे. चला तर मग इराणमधील महिलांचे जीवन कोणत्या निर्बंधांमुळे नरकासमान बनले आहे ते जाणून घेऊया. .१. हिजाब आणि नैतिकता इराणमध्ये ७ वर्षांपासून मुलींना हिजाब अनिवार्य आहे. हिजाब योग्य नसल्यास किंवा केस दिसल्यास पोलिस अटक करू शकतात. २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या "हिजाब आणि पवित्रता" कायद्यानुसार (Chastity and Hijab Law), उल्लंघन करणाऱ्यांना १०-१५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, फटके (flogging), मोठ्या दंड आणि अगदी मृत्युदंडाचीही शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा महिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे, आणि यामुळे २०२२ पासून सुरू झालेल्या "Woman, Life, Freedom" आंदोलनात हजारो महिलांनी हिजाब काढून फेकला आणि विरोध केला. .२. विवाह, घटस्फोट आणि मुलांची कस्टडीइराणमध्ये घटस्फोट घेणे महिलांसाठी जवळजवळ अशक्य आहे; पुरुष एकतर्फी घटस्फोट देऊ शकतात.पुरुषांना चार लग्न करण्याची परवानगी आहे मात्र महिलांना नाही. घटस्फोट झाल्यास आई मुलांना फक्त ७ वर्षांपर्यंत (काही प्रकरणांत २ वर्षांपर्यंत मुलींसाठी) ठेवू शकते; त्यानंतर मुलं वडिलांच्या ताब्यात जातात. आईने पुन्हा लग्न केल्यास मुलांना भेटण्याचा अधिकारही काढला जाऊ शकतो. .३. न्यायालयात 'अर्धी' साक्ष आणि वारसाइराणी न्यायालयात महिलेची साक्ष पुरुषाच्या अर्ध्या मूल्याची मानली जाते. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी एका पुरुषाची साक्ष पुरेशी असते, तर महिलांसाठी दोन साक्षीदार लागतात. वारसामध्ये मुलीला मुलाच्या अर्धाच वाटा मिळतो. .४. परदेश प्रवासासाठी पतीची परवानगीविवाहित महिलेला पासपोर्ट किंवा परदेश प्रवासासाठी पतीचा लिखित परवानगी पत्र आवश्यक आहे. पती कधीही प्रवास रोखू शकतो. .५. ब्लड मनी मध्ये भेदभाव'दिया' कायद्यानुसार, एखाद्या महिलेच्या मृत्यूचू किंवा इजा झाल्यास भरपाई पुरुषाच्या जीवनाच्या निम्म्या असते. याचा अर्थ कायद्याने महिलेचे जीवन पुरुषापेक्षा कमी मौल्यवान मानले जाते. .६. नोकरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी निर्बंधपतीला पत्नीला "इस्लामिक मूल्यांच्या" विरुद्ध असलेल्या नोकरीपासून रोखण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. स्टेडियममध्ये महिलांना फुटबॉल सामन्यांना पाहण्याची परवानगी आधी नव्हती पण आता अनेक अटींसह ती देण्यात आली आहे. .७. बालविवाहमुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय फक्त १३ वर्षे आहे; त्यापेक्षा कमी वयात वडिलांच्या संमतीने आणि न्यायालयाच्या परवानगीने लग्न शक्य आहे. .सध्याची परिस्थिती आणि युद्धाचा प्रभाव इराणमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर देशात मोठा गोंधळ आणि निदर्शने सुरू आहेत. महिलांच्या "Woman, Life, Freedom" आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे, आणि अनेक आणि महिला आता "रेस्क्यू मिशन"ची मागणी करत आहेत. हजारोंना अटक, बलात्काराच्या धमक्या आणि हिंसाचार असूनही महिलांनी विरोध थांबवलेला नाही. खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर अनेक महिलांनी जल्लोष केल्याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.