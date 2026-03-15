दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याला फटका! इराण-अमेरिका संघर्षात इराकचं नुकसान; देशात दोन्ही बाजूने हल्ले, देश आर्थिक संकटात

Iraq Suffers Amid Iran US Conflict मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या इस्रायल, इराण यांच्यातील संघर्षात इराकची मोठी अडचण झाली आहे. दोन्ही बाजूने होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे इराकचं मोठं नुकसान होत आहे. एका बाजूला इराण आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्या मिलिशिया समुहाकडून अमेरिकेच्या तळांना टार्गेट केलं जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिका या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना मिलिशियाच्या ठिकाणांवर हल्ले करत आहे. यामुळे इराक मोठ्या संकटात सापडला आहे..अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारीला मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करायला सुरुवात करताच आखाती देशात तणाव वाढला आहे. यानंतर इराण आणि त्यांच्या समर्थक संघटना्ंनी प्रत्युत्तरादाखल हल्ले करण्यास सुरुवात केली. युद्ध भडकल्यानंतर इराकमधील अमेरिकन लष्करी तळ, दुतावास आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांना टार्गेट केलं गेलं. बगदादसह महत्त्वाच्या शहरांमधील विमानतळांवरही हल्ला झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत..इराकमधील महत्त्वाचं शहर असलेल्या इरबिलमध्ये दरदिवशी ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न होत आहे. अमेरिकन लष्कराच्या तळांसह व्यापारी परिसर आणि हॉटेल्सवर हल्ला होत आहे. या हल्ल्यांना अमेरिकेकडूनही लगेच प्रत्युत्तर दिलं जातं. इराकमध्येच इराण समर्थक आणि अमेरिकन लष्कर आमने-सामने आल्यानं इराकमध्येही तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय..इराककडून सांगण्यात आलंय की, आमच्या देशाच्या जमिनीवर युद्ध झालं नाही पाहिजे. मात्र तरीही परिस्थिती इराकच्या हातात नाही. इराण आणि इस्रायल यांच्या संघर्षाचा परिणाम इराकच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे. तेल निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या इराकलासुद्धा आखातात जहाजांच्या वाहतुकीवर झालेल्या परिणामाचा फटका बसला आहे..आखाती देशातील युद्ध जर लवकर थांबलं नाही तर इराकसमोर मोठं आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकतं. इराकच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सरकारने इशारा दिला आहे की जर तेल निर्यात लवकर सुरू झाली नाही तर पुढच्या महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना वेतन देणंही कठीण होऊ शकतं. इराकमध्ये सरकारी क्षेत्रात मोठ्या संख्येनं कर्मचारी काम करतात. जर वेतन थांबलं तर देशात आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे..इराण समर्थक इराकी मिलिशिया समुहांकडून अमेरिकन लष्करावर हल्ले होत आहेत. ड्रोन आणि रॉकेट हल्ले करत अमेरिकन तळांना टार्गेट करण्यात येतंय. याला अमेरिकन लष्कराकडून जशास तसं प्रत्युतर दिलं जात आहे. दरम्यान, या संघर्षामुळे इराकमधील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. देशात सध्या हंगामी सरकार कार्यरत आहे. अमेरिकेनं माजी पंतप्रधान नूरी अल मलिकी यांच्या नामांकनाला विरोध केला होता. त्यानंतर नवं सरकार स्थापन झालं नाही. सध्याचे काळजीवाहू पंतप्रधान मोहम्मद शिया अल सुदानी यांच्याकडे मिलिशिया समुहाला नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे अधिकार नाहीत.