Hormuz Crisis: होर्मुजमध्ये २ जहाजांवर हल्ला, युद्धाची चाहूल! भारतीय टँकर्सनी घेतला यू-टर्न; ८.३ मिलियन बॅरल तेल अडकले

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या दोन व्यापारी जहाजांवर गोळीबार झाला आहे. सागरी सुरक्षा सूत्रांनुसार, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या गनबोट्सनी हा गोळीबार केल्याचे म्हटले जाते. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर ही घटना घडली. तर दुसरीकडे पर्शियन आखातात अनेक भारतीय तेलवाहू जहाजांनी यू-टर्न घेतला आणि ती परत फिरवली. .यापूर्वी आठ तेलवाहू जहाजांचा ताफा या सामुद्रधुनीतून गेल्याचे वृत्त समोर आले होते. ज्यामुळे सात आठवड्यांतील जहाजांची ही पहिली मोठी वाहतूक ठरली होती. इराणचे सर्वोच्च नेते, मोजतबा खामेनी यांनी अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. आपल्या देशाच्या लष्करी सामर्थ्याची प्रशंसा करत ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे इराणचे ड्रोन अमेरिका आणि इस्रायलवर वेगाने हल्ले करतात, त्याचप्रमाणे नौदल आपल्या शत्रूंना नवा आणि निर्णायक पराभव देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. .Iran-Us War: आता काय बिनसलं? होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद; कारण सांगत इराणचा कठोर निर्णय.इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून ती खुली केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसाने मोजतबा यांचे हे वक्तव्य आले आहे. अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा इराणचा दावा आहे. या घटनांनंतर, शस्त्रसंधी भंग होण्याची भीती आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात ८ एप्रिल रोजी दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीवर स्वाक्षरी झाली होती, जी २२ एप्रिल रोजी संपत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय टँकर्सनी माघारी वळसा घेतला आहे..सन्मार हेराल्ड, देश गरिमा, देश वैभव आणि देश विभोर ही चार भारतीय टँकर जहाजे दुबईहून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे जात होती, परंतु ती मध्येच परत फिरली. त्याचप्रमाणे निसोस केरोस आणि मिनर्वा युरोपी ही दोन ग्रीक टँकर जहाजेदेखील हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पार करू शकली नाहीत. सध्या यापैकी बहुतेक जहाजे इराणच्या केशम बेटाजवळ आढळून आली आहेत..या सहा टँकरमध्ये मिळून अंदाजे ८३ लाख बॅरल गैर-इराणी कच्चे तेल आहे. जर या जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास केला असता, तर २८ फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू झाल्यापासून आखातातून झालेला हा एका दिवसातील सर्वात मोठा तेल प्रवाह ठरला असता. जहाज मालकांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी रात्री उशिरा रेडिओद्वारे टँकर्सना इशारा देण्यात आला होता की, होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडण्यासाठी त्यांना इराणी नौदलाची परवानगी लागेल. त्यानंतर अनेक जहाजांनी आपला मार्ग बदलला..America-Israel War: आता लास्ट.. बुधवारपर्यंत ऐकलं नाही तर...; ट्रम्प यांचा इराणला आणखी एक अल्टिमेटम.या संपूर्ण घडामोडीमुळे इराणचे राजकीय सरकार आणि आयआरजीसी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये अनेक उच्चपदस्थ नेत्यांच्या हत्येनंतर, आयआरजीसीने देशाच्या प्रशासकीय आणि सामरिक निर्णयांवरील आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे. तज्ञांच्या मते, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सामान्य वाहतूक पुन्हा सुरू होण्यासाठी अनेक आठवडे किंवा महिने लागू शकतात.