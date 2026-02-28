Donald Trump : इस्रायलच्या हल्ल्याला अमेरिकेची साथ; डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, ''इराण कधीही...''

इस्रायलने पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला केला आहे. यावेळी महत्त्वाच्या शहरांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. यात तेहरान, कॉम, तरबेज, करमनशाह या शहरांचा समावेश आहे. इस्त्रायलच्या या हल्ल्यात इराणचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून काही लोकांचा मृत्य्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या हल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणी जारी करण्यात आली असून सैन्यालाही हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे या हल्ल्यानंतर आता जगभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या हल्ल्याबाबत प्रतिक्रिया दिली असून इस्त्रायलने केलेला हल्ला योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. जे वचन आम्ही दिलं होतं, ते पूर्ण केलं आहे. इराण कधीही अण्वस्त्र संपन्न देश होऊ शकत नाही. त्यांना तो अधिकार नाही, असं म्हणत त्यांनी इस्त्रायलच्या हल्ल्याला समर्थन दिलं आहे. .US Iran Tensions : अमेरिका कधीही सुरु करु शकते युद्ध, सैन्य तैनात करणे फक्त इशारा नाही, इराणला कोणी केले सावध ?.दरम्यान, इराण इस्रायल यांच्या युद्धात अमेरिका उडी घेण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अण्वस्त्र कराराची चर्चा सुरू आहे. त्यात काहीच तोडगा निघत नसल्यानं ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ल्याचा इशारा दिला होता. जर इराणकडून इस्रायलवर हल्ला झाल्यास अमेरिकाही या युद्धात उडी मारू शकते, असं तज्ज्ञांचं मत आहे..याशिवाय भारत सरकारनेही याबाबत प्रतिक्रिया देताना संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच इराणमधील भारतीय नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. इराणमधील भारतीय नागरिकांनी काळजी घ्यावी, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं, तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावं, असं तेहरानमधील भारतीय दुतावासाकडून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.