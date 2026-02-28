ग्लोबल

Israel - Iran War युद्धाचा भडका! इस्रायलचा इराणवर हल्ला, देशात आणीबाणी लागू; एअरस्पेस बंद, सर्व शाळांना सुट्टी

Israel Attack on Iran इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर देशभरात आणीबाणी लागू केली आहे. देशात सायरन वाजवून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर या युद्धात अमेरिका उडी घेण्याची शक्यता आहे.
मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला असून इस्रायलने पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला केला आहे. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्‍यांनी यानंतर देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आलीय. इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणची राजधानी तेहरानमध्ये हवेत धुराचे लोट पसरले आहेत. मध्य आशियात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष सुरू असताना इस्रायल इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अमेरिकेनं शनिवारीच त्यांच्या नागरिकांना इस्रायल सोडण्याचे आदेश दिले होते.

