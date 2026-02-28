Israel - Iran War युद्धाचा भडका! इस्रायलचा इराणवर हल्ला, देशात आणीबाणी लागू; एअरस्पेस बंद, सर्व शाळांना सुट्टी

मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला असून इस्रायलने पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला केला आहे. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्यांनी यानंतर देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आलीय. इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणची राजधानी तेहरानमध्ये हवेत धुराचे लोट पसरले आहेत. मध्य आशियात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष सुरू असताना इस्रायल इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अमेरिकेनं शनिवारीच त्यांच्या नागरिकांना इस्रायल सोडण्याचे आदेश दिले होते..इराणवर हल्ला केल्यानंतर इस्रायलमध्ये एकाच वेळी सायरन वाजवण्यात आले. इस्रायलच्या लष्कराने सांगितलं की, इराण कधीही क्षेपणास्त्र हल्ला करू शकतो. त्यामुळे लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. त्यासाठीच देशभरात सायरन वाजवण्यात आले आहेत. देशात युद्ध आणीबाणी लागू करण्यात आलीय..Pakistan-Afghanistan War Video: पाकिस्तानात घुसून अफगाणिस्तानचा एअर स्ट्राईक, लष्करी तळ उद्ध्वस्त; व्हिडिओ पुराव्याने खळबळ.इराण इस्रायल यांच्या युद्धात अमेरिका उडी घेण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अण्वस्त्र कराराची चर्चा सुरू आहे. त्यात काहीच तोडगा निघत नसल्यानं ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ल्याचा इशारा दिला होता. जर इराणकडून इस्रायलवर हल्ला झाल्यास अमेरिकाही या युद्धात उडी मारू शकते. असं झालं तर युद्धाचा भडका आणखी मोठा होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय..गेल्या काही दिवसांपासून आखाततली परिस्थिती तणावाची आहे. इराणला घेरण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून सुरू होता. अमेरिकेनं त्यांच्या युद्धनौकाही समुद्रात तैनात केल्या होत्या. राजनैतिक पातळीवरच्या चर्चाही सुरू होत्या. इराणचे बॅलेस्टिक मिसाइल नष्ट करण्याची मागणी अमेरिकेची होती. त्याला इराणकडून नकार दिला गेला होता. त्यामुळे या चर्चा फिस्कटल्या. आता इराणला गुडघ्यावर आणण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव टाकण्यासाठी इस्रायलच्या माध्यमातून हल्ला घडवून आणला गेल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.