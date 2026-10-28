Israel Election: इस्रायलच्या निवडणूक निकालात मोठा ट्विस्ट; 'बीबी' येणार की जाणार?

Jerusalem : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू पुन्हा सत्तेत येणार की त्यांना पायउतार व्हावे लागणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. इस्रायलच्या निवडणुकीच्या निकालात मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळत असून, एक्झिट पोलमध्ये मागे दिसणाऱ्या नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने पुन्हा आघाडी घेतली आहे. मात्र, या आघाडीचे रूपांतर स्पष्ट बहुमतात होणार का, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Andhra Politics: भाचीच्या लग्नात मामाचाच खोडा; चंद्राबाबू नायडू कोणाला म्हणाले ‘कंसमामा’?.इस्रायलच्या संसदेत एकूण १२० जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. निवडणुकीतील सुरुवातीच्या अंदाजांमध्ये नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि विरोधकांमध्ये चुरशीची लढत दिसून आली. त्यानंतर नेतान्याहू यांच्या पक्षाने आघाडी घेतल्याचे चित्र समोर आले. कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जाते..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.नेतान्याहू यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर गाझामधील युद्ध आणि प्रादेशिक संघर्षांमुळे त्यांच्या सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला..दुसरीकडे, विरोधकांनीही नेतान्याहू यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी जोर लावला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांना एकत्र आणून बहुमताचा आकडा गाठणे सोपे नाही. अंतिम निकालानंतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा सरकार स्थापनेसाठी निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होणार की इस्रायलमध्ये सत्ताबदल होणार, याचे उत्तर अंतिम निकाल आणि आघाडीच्या गणितावर अवलंबून असणार आहे..नेतान्याहू यांच्या सत्तेचा मार्ग त्यांच्या पारंपरिक उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांसोबतच्या आघाडीवर अवलंबून असेल. मात्र, या पक्षांच्या पाठिंब्यानेही बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, तर त्यांना नव्या राजकीय समीकरणांचा शोध घ्यावा लागेल. दुसरीकडे, विरोधकांना सत्ता मिळवण्यासाठी परस्परांतील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे..अंतिम निकालानंतर इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणत्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे, याचा विचार करून ते संबंधित नेत्याला संधी देतील. मात्र, आघाडी स्थापन करण्यासाठी पक्षांमध्ये सहमती न झाल्यास राजकीय अनिश्चितता वाढू शकते. त्यामुळे लिकुड पक्षाची आघाडी कायम राहते का आणि नेतान्याहू बहुमताचे गणित जुळवू शकतात का, यावर त्यांच्या सत्तेचे भवितव्य ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.