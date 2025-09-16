Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन

जेरुसलेम: गाझा पट्टीवर मंगळवारी रात्री जोरदार हवाई मारा केल्यानंतर इस्राईलने गाझा शहरातील लष्करी कारवाईला सुरुवात करत असल्याचे जाहीर केले. हमासची लपण्याची ठिकाणे आणि आश्रयस्थाने नष्ट करण्यासाठी ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून येथील नागरिकांनी गाझा पट्टीच्या दक्षिणेकडील शहरांमध्ये निघून जावे, असे आवाहन इस्राईल सरकारने केले आहे..गाझा पट्टीतील युद्ध थांबविण्यासाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसह अनेक देश मागील काही आठवड्यांपासू प्रयत्न करत आहेत. चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्यानंतरही इस्राईल आणि हमास आपापल्या भूमिकांवर कायम राहिल्याने तोडगा निघत नव्हता. त्यातच इस्राईलने गाझा शहराचा ताबा घेण्याची घोषणा करत आज प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केल्याने युद्धसमाप्ती शक्यता मावळली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनाही त्यांच्या इस्राईल दौऱ्यात यश आले नाही. इस्राईलने हमासविरोधात कतारमध्ये केलेल्या हल्ल्याचा अरब देशांनी सोमवारी (ता. १५) झालेल्या बैठकीत निषेध केला असला तरी संयुक्तपणे प्रत्युत्तर देण्याचे टाळले. इजिप्तने मात्र इस्राईलविरोधात ठामपणे भूमिका घेण्यास सुरुवात केली असून त्यांनी प्रथमच या देशाला ‘शत्रू’ म्हटले आहे..या पार्श्वभूमीवर इस्राईलने गाझा शहरामध्ये लष्करी कारवाईला सुरुवात केली आहे. ‘‘गाझा शहर पेटले आहे. आमचे लष्कर हमासवर पोलादी हातांनी कारवाई करत आहे. अपहृतांची सुटका करण्यासाठी आणि हमासला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आमचे सैनिक प्राणपणाने लढत आहेत. आमचे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही,’’ असे इस्राईलचे संरक्षणमंत्री इस्राईल काट्झ यांनी जाहीर केले. अपहृतांच्या नातेवाईकांनी मात्र हल्ले थांबविण्याची विनंती इस्राईल सरकारला केली आहे..अविरत हल्लेइस्राईलच्या विमानांनी सोमवारी रात्रीपासूनच गाझा पट्टीत बाँबफेक करण्यास सुरुवात केली होती. इस्राईलच्या कारवाईत आतापर्यंत २० पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रात्रीपासून सुरू झालेले हल्ले एक मिनिटभरही थांबलेले नाहीत, असे येथील सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील महिनाभरात उत्तर गाझा पट्टीतून सुमारे दोन लाख वीस हजार लोकांनी स्थलांतर केले आहे. अद्यापही किमान साडेसात लाख लोक या भागात राहात असून इस्राईलची कारवाई सुरू झाल्यानंतर स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.