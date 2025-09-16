ग्लोबल

Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन

गाझा पट्टीतील युद्ध थांबविण्यासाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्तसह अनेक देश मागील काही आठवड्यांपासू प्रयत्न करत आहेत. चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्यानंतरही इस्राईल आणि हमास आपापल्या भूमिकांवर कायम राहिल्याने तोडगा निघत नव्हता.
जेरुसलेम: गाझा पट्टीवर मंगळवारी रात्री जोरदार हवाई मारा केल्यानंतर इस्राईलने गाझा शहरातील लष्करी कारवाईला सुरुवात करत असल्याचे जाहीर केले. हमासची लपण्याची ठिकाणे आणि आश्रयस्थाने नष्ट करण्यासाठी ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून येथील नागरिकांनी गाझा पट्टीच्या दक्षिणेकडील शहरांमध्ये निघून जावे, असे आवाहन इस्राईल सरकारने केले आहे.

