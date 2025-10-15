ग्लोबल

Israel-Hamas war: हमासने इस्राईलला पाठवलेला एक मृतदेह अनोळखी; शांतता प्रस्तावाला गालबोट लागण्याची शक्यता

Israel Alleges Hamas Handed Over Wrong Body as Part of Peace Deal; Gaza Doctor Hosam Abu Safiya Remains Detained
Israel-Hamas war: हमासने इस्राईलला पाठवलेला एक मृतदेह अनोळखी; शांतता प्रस्तावाला गालबोट लागण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेल अविव: शांतता प्रस्तावाचा भाग म्हणून हमासने परत दिलेल्या चार मृत अपहृतांपैकी एकाचे शव हे अनोळखी व्यक्तीचे असल्याचा आरोप इस्राईल सरकारने केला आहे. यामुळे या भागात पुन्हा एकदा तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
War
israel
Gaza
Hamas
Benjamin Netanyahu

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com