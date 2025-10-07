ग्लोबल

Israel Hamas: इस्राईल-हमासदरम्यान शस्त्रसंधीबाबत चर्चा

Middle East Conflict: इस्राईल आणि हमास यांच्यातील युद्धाला दोन वर्षे पूर्ण होत असून इजिप्तमध्ये उद्या शस्त्रसंधीबाबत चर्चा होणार आहे. गाझामध्ये शस्त्रसंधी, सैनिक माघारी आणि कैद्यांच्या बदलाबाबत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
Israel Hamas

Israel Hamas

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कैरो : इस्राईल आणि हमास यांच्यातील युद्धाला उद्या (ता. ७) दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये उद्या इजिप्तमधील एका रिसॉर्टमध्ये शस्त्रसंधीबाबत चर्चा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
political
israel
Gaza

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com