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Israel-Iran War: नेतन्याहू यांचा मोठा प्लॅन लीक! इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव? चार लष्करी अधिकाऱ्यांच्या खिशात...

Netanyahu Pager Attack 2.0 Plan Leaked: न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, निवडणुकांनंतर जर पुन्हा संघर्ष पेटला, तर इस्रायल कोणत्याही मोठ्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांऐवजी इराणचा मुख्य आधार असलेल्या नेतृत्वाला संपवण्याच्या तयारीत आहे.
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Netanyahu

esakal

संतोष कानडे
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Netanyahu secret plan: इस्रायलने इराणच्या सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी एक अत्यंत गुप्त योजना तयार केली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध ज्याप्रमाणे 'पेजर हल्ला' करण्यात आला होता, अगदी त्याच धर्तीवर हे नियोजन असल्याने या मोहिमेला 'पेजर अटॅक २.०' असे नाव दिले जात आहे.

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