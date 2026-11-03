Israel-Iran War: नेतन्याहू यांचा मोठा प्लॅन लीक! इराणला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव? चार लष्करी अधिकाऱ्यांच्या खिशात...

Netanyahu secret plan: इस्रायलने इराणच्या सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी एक अत्यंत गुप्त योजना तयार केली असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध ज्याप्रमाणे 'पेजर हल्ला' करण्यात आला होता, अगदी त्याच धर्तीवर हे नियोजन असल्याने या मोहिमेला 'पेजर अटॅक २.०' असे नाव दिले जात आहे. .या मोहिमेत अहमद वाहिदी, हुसेन तायब, अली अब्दुल्लाही आणि मोहसेन रजाई हे इराणचे चार बडे लष्करी जनरल्स इस्रायलच्या थेट निशाण्यावर असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेतील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि गुप्तचर यंत्रणा मोसाद इराणची लष्करी ताकद खिळखिळी करण्यासाठी एक रणनीती आखत असल्याचे संकेत आहेत..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.न्यूयॉर्क पोस्टच्या अहवालानुसार, निवडणुकांनंतर जर पुन्हा संघर्ष पेटला, तर इस्रायल कोणत्याही मोठ्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांऐवजी इराणचा मुख्य आधार असलेल्या नेतृत्वाला संपवण्याच्या तयारीत आहे. मोसादच्या ग्लोबल ऑपरेशन्सचे माजी उपप्रमुख ओदेद ऐलम यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, २०२४ मधील अनपेक्षित हल्ल्यांप्रमाणेच इराणच्या लष्करी नेतृत्वावर अचानक कारवाई केली जाऊ शकते..२०२४ मध्ये लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध राबवण्यात आलेल्या ऑपरेशनमध्ये हजारो पेजर आणि वॉकी-टॉकीमध्ये सूक्ष्म स्फोटके पेरून एकाच वेळी स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. त्या हल्ल्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता, तर हजारो जण जखमी झाले होते, ज्यामुळे हिजबुल्लाहची दळणवळण यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली होती. आता मोसाद त्याच पद्धतीने इराणच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संवाद उपकरणांमध्ये घुसखोरी करून त्यांना लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे वृत्त आहे..Mumbai Bengaluru Train: मुंबई-बंगळुरू वंदे भारत स्लीपरची क्रेझ! महागड्या प्रथम श्रेणीचे आरक्षणही 'रिग्रेट', प्रतीक्षा यादी शंभरीपार.ओदेद ऐलम यांच्या दाव्यानुसार, इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ आणि सर्वोच्च नेते मोजतबा खमेनेई हे प्रशासकीय चेहरे असले तरी खरी सत्ता लष्करी गटांच्या हातात आहे. त्यामुळे अहमद वाहिदी, हुसेन तायब, अली अब्दुल्लाही आणि मोहसेन रजाई या चार जनरल्सना लक्ष्य केले जात आहे. या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी देशभरातील तीव्र निदर्शने मोडून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असाही दावा केला जातो. .या चौघांना निष्प्रभ केल्यास इराणची लष्करी रचना कोलमडेल, असा इस्रायलचा अंदाज आहे. जर इस्रायलने ही गुप्त योजना अमलात आणली, तर इराणकडून होणारा संभाव्य पलटवार संपूर्ण पश्चिम आशियाला एका मोठ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटू शकतो. परंतु ही गुप्त कल्पना लीक झाल्याचं वृत्त जागतिक माध्यमांनी दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.