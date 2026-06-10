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Israel Military Allegations : इस्रायलच्या महिला अधिकाऱ्यांकडून कैद्यांचा लैंगिक छळ; तुरुंगात नग्न केलं अन् त्यांच्या अंगावर शिकारी कुत्री...

Allegations of Sexual Abuse Against Palestinian Prisoners : पॅलेस्टिनी कैद्यांवरील कथित लैंगिक छळ आणि अमानवीय वागणुकीच्या आरोपांवर संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
What does the UN report say about Palestinian prisoners?

What does the UN report say about Palestinian prisoners?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Israel Military Allegations : पॅलेस्टिनी कैद्यांविरुद्ध शस्त्र म्हणून लैंगिक छळ, बलात्कार आणि अमानवीय वागणुकीचा पद्धतशीर वापर केल्याचे गंभीर आरोप इस्रायली लष्करावर करण्यात आले आहेत. ‘अल जझीरा’च्या Bodies of Evidence : Israel's Darkest Weapon या शोध-वृत्तपटात तुरुंगातून मुक्त झालेल्या अनेक पॅलेस्टिनींनी आपल्या अनुभवांद्वारे कथित अत्याचारांची माहिती दिली आहे.

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