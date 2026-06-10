Israel Military Allegations : इस्रायलच्या महिला अधिकाऱ्यांकडून कैद्यांचा लैंगिक छळ; तुरुंगात नग्न केलं अन् त्यांच्या अंगावर शिकारी कुत्री...

Israel Military Allegations : पॅलेस्टिनी कैद्यांविरुद्ध शस्त्र म्हणून लैंगिक छळ, बलात्कार आणि अमानवीय वागणुकीचा पद्धतशीर वापर केल्याचे गंभीर आरोप इस्रायली लष्करावर करण्यात आले आहेत. ‘अल जझीरा’च्या Bodies of Evidence : Israel's Darkest Weapon या शोध-वृत्तपटात तुरुंगातून मुक्त झालेल्या अनेक पॅलेस्टिनींनी आपल्या अनुभवांद्वारे कथित अत्याचारांची माहिती दिली आहे..या वृत्तपटानुसार, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (ICC), संयुक्त राष्ट्र तसेच व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष वार्ताहर फ्रान्सिस्का अल्बानीज यांनी इस्रायली लष्कराकडून पॅलेस्टिनी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात आणि पद्धतशीरपणे लैंगिक हिंसाचाराचा वापर होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..नग्न करून छळ अन् शिकारी कुत्र्यांचाही केला वापरवृत्तपटात ‘अल-बक्री’ आणि ‘जॉब’ (ही दोन्ही टोपणनावे) या दोन माजी पॅलेस्टिनी कैद्यांनी आपली ओळख गुप्त ठेवत इस्रायली कोठड्यांमधील कथित अत्याचारांचे वर्णन केले आहे. गाझामधील माजी सरकारी कर्मचारी असलेल्या ‘अल-बक्री’ यांनी एप्रिल २०२४ मधील ईद-उल-फित्रच्या दिवशी घडलेल्या घटनेची आठवण सांगताना दावा केला की, त्यांना आणि इतर कैद्यांना पूर्णपणे नग्न करण्यात आले, डोळ्यांवर पट्ट्या बांधण्यात आल्या आणि हातांना बेड्या ठोकण्यात आल्या..Yavatmal Couple Death : लग्नाला झाले होते अवघे 34 दिवस! 24-19 वयाच्या नवविवाहित जोडप्यानं विहिरीत उडी घेऊन संपवलं जीवन, दवाखान्यातून परतले अन्....त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही सैनिक आणि महिला अधिकाऱ्यांनी लैंगिक छळ केला, त्याचे चित्रीकरण केले आणि कैद्यांच्या ओरडण्यावर हसत प्रतिक्रिया दिली. तसेच, आदेशानुसार शिकारी कुत्र्यांना कैद्यांच्या अंगावर सोडण्यात आल्याचाही त्यांनी आरोप केला..कृत्रिम साधनांच्या वापरातून लैंगिक शोषणाचा आरोप‘जॉब’ या दुसऱ्या माजी कैद्यानेही गंभीर आरोप करत सांगितले की, काही महिला सैनिकांनी त्याचे हात-पाय बांधून कृत्रिम साधनांचा वापर करून त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्याच्या दाव्यानुसार, जवळ उभे असलेले इतर सैनिक या प्रकाराला टाळ्या वाजवत प्रोत्साहन देत होते. आणि संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करत होते..संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातही गंभीर निरीक्षणेसंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या असल्या तरी, ऑक्टोबर २०२३ नंतर अशा घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे..मार्च २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात इस्रायलकडून लैंगिक हिंसाचाराचा पद्धतशीर वापर होत असल्याचे पुरावे आढळल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये संघर्षग्रस्त भागांमधील लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित देशांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत इस्रायलचा समावेश करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या आरोपांबाबत इस्रायलकडून विविध प्रसंगी नकार देण्यात आला असून, संबंधित दाव्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपास आणि चर्चेची मागणी सातत्याने होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.