मिठी मारायची असेल तर झाडाला मारा अन्...

जेरुसलेम (इस्राईल): जगरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. कोरोनामुळे विविध देशांनी लॉकडाऊन सुरु केल्यामुळे नागरिक घरामध्ये बसून कंटाळले आहेत. यामुळे झाडाला मिठी मारा अन् दुःख कमी करण्याचे आवाहन नेचर अँड पार्क अथॉरिटीने केले आहे.

कोरोना व्हायरसने दैनंदिन आयुष्य पुर्णपणे बदलून टाकले आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना एकटेपण आले असून, मानोसपचारतज्ञांची गरज घ्यावी लागत आहे. कोरोना सारख्या रोगामुळे माणूस माणसापासून दूर चालला आहे. भेटच नाही तर गळाभेट दूर, सध्या अशी परिस्थिती ओढावली आहे. एखाद्या व्यक्तीची गळाभेट घेण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करावा लागतो. कुटुंबापासून दूर असणाऱ्यांची स्थिती तर बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही झाडांना मिठी मारून आपले दुःख कमी करू शकता.

Feeling blue? Give a tree a hug. That’s the message Israel’s Nature and Parks Authority is spreading to try to help people overcome the sense of detachment that social-distancing rules can bring https://t.co/noALlWf7M1 pic.twitter.com/DGb8UhERLC

— Reuters (@Reuters) July 13, 2020