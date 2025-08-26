जेरूसलेम : लेबनॉनमधील हिज्बुल्ला या दहशतवादी संघटनेने शस्त्रत्याग केल्यास त्या देशातून सैन्य माघारी घेऊ, असे आश्वासन इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दिले आहे. तसेच, हिज्बुल्लाच्या नि:शस्त्रीकरणासाठी प्रयत्न करण्याच्या लेबनॉन मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच त्यांना यात सहकार्य करण्याचे आवाहनही नेतान्याहू यांनी केले आहे. .इस्राईल आणि हिज्बुल्ला यांच्यात मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये शस्त्रसंधी झाली आहे. तत्पूर्वी इस्राईलने लेबनॉनमध्ये अनेक हल्ले करत हिज्बुल्लाच्या बहुतांश म्होरक्यांना ठार मारले. इस्राईलच्या काही तुकड्या लेबनॉनमध्येही तैनात आहेत. हे सैनिक माघारी घेतल्याशिवाय आम्ही शस्त्रे खाली ठेवणार नाही, असे हिज्बुल्लाने स्पष्ट केले आहे. .तसेच, लेबनॉनमधील पाच टेकड्यांवर हिज्बुल्लाचा ताबा असून या भागात इस्राईलकडून अजूनही हल्ले होत आहेत. हे हल्लेही तातडीने थांबविण्याची मागणी हिज्बुल्लाने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेतान्याहू यांनी हिज्बुल्लाला शस्त्रत्याग करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये लेबनॉनने सहकार्य केल्यास आम्हीही टप्प्याटप्प्यात सैन्य माघारी घेऊ, असे नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे..चार पत्रकारांचा मृत्यूदेर अल बाला : इस्राईलकडून गाझा पट्टीत हल्ले सुरूच असून आज खान युनिस शहरातील नासिर रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्यात १५ जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी चार जण पत्रकार असून त्यात ‘असोसिएटेड प्रेस’च्या एकाचा समावेश आहे. .Forest Encroachment : अकरा हजार एकर वनजमिनींवर अतिक्रमण; राज्य शासनासह मुख्य वनसंरक्षक व प्रतिवादींना नोटीस.गाझा पट्टीत उपासमारीचे संकट असून अनेक लहान मुलांना कुपोषणाचा सामना करावा लागत आहे. अशा बालकांवर उपचार सुरू असून त्यासंदर्भात वार्तांकन करण्यासाठी हे पत्रकार संबंधित रुग्णालयात गेले होते. याचवेळी इस्राईलने रुग्णालयावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. पहिल्या हल्ल्यानंतर बचावपथक रुग्णालयात गेले असता दुसऱ्यांदा क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. या हल्ल्याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास इस्राईलने नकार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.