Israel Operation: भारताच्या 'या' राज्यात सुरु आहे इस्रायलचं गुप्त ऑपरेशन; बनी मेनाशे समुदायाबाबत महत्त्वाची माहिती

Operation Wings of Dawn: इस्रायलची गुप्तहेर संघटना असलेली मोसाद कुठल्याही देशात जाऊन काम फत्ते करते, हे आजवर आपण ऐकलेलं आहे. आता इस्रायलने भारतात एक ऑपरेशन सुरु केल्याचं दिसतंय. मणिपूर आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये हे ऑपरेशन सुरु आहे. .भारताच्या ईशान्येकडील मणिपूर आणि मिझोरम राज्यात राहणाऱ्या बनी मेनाशे समुदायासाठी इस्रायल सरकारने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन नावाची एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत हजारो लोकांना इस्रायलमध्ये नेऊन वसवण्यात आले असून, नुकतेच २५० जणांना तेथे हलवण्यात आले आहे..देशात सध्या युद्धपरिस्थितीत असतानाही इस्रायल या समुदायाला आपल्या देशात परत नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. हा समुदाय स्वतःला इस्रायलच्या हरवलेल्या दहा जमातींपैकी एका जमातीचे वंशज मानतो, ज्यामुळे या स्थलांतराला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..कोण आहेत बनी मेनाशे लोक?या समुदायाचा इतिहास पाहिला तर त्यांना भारतात शिनलुंग या नावानेही ओळखले जाते.भारत-बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर राहणारे हे लोक तिबेटी-बर्मी वांशिक गटाचा हिस्सा आहेत. यात चिन, कुकी आणि मिझो जमातींचा समावेश होतो.१९ व्या शतकात ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी हे लोक एका आदिवासी धर्माचे पालन करत असत, ज्यामध्ये मनासिय किंवा मनमसी नावाच्या पात्राचा उल्लेख होता.पुढे जेव्हा या समुदायाचा परिचय बायबलशी झाला, तेव्हा त्यांना आपल्या परंपरेतील मनासिय आणि जोसेफचा पुत्र मेनाशे यांच्यात कमालीचे साम्य दिसून आले.यातूनच आपली मुळे इस्रायलमध्ये असल्याचे त्यांना ठामपणे वाटू लागले. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात कुकी आणि मिझो लोक प्रामुख्याने ख्रिस्ती झाले होते.परंतु १९५१ मध्ये मिझो नेते चलियानथांगा यांना पडलेल्या एका स्वप्नाने या समुदायाची संपूर्ण दिशा बदलली.आपल्या लोकांची खरी मातृभूमी इस्रायल असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.पुढे १९७० च्या दशकात बायबलमधून प्रेरणा घेऊन एक ज्यू चळवळ उभी राहिली आणि १९८० मध्ये इस्रायली रब्बी एलियाहू अविचायिल यांनी या समुदायाला ज्यू परंपरांची अधिकृत दीक्षा देण्यास सुरुवात केली.आज या समुदायाचे हजारो लोक हिब्रू भाषा शिकून आणि ज्यू धर्माचे पालन करून आपल्या पूर्वजांच्या भूमीवर परतण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.