Israel PM Race: नेतन्याहू यांच्याऐवजी आयझेनकोट इस्रायलचे नवे पंतप्रधान बनणार का? अरब पक्षांनी दिला पाठिंबा; पण नेमका पेच काय?

इस्रायलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर कोणाचं सरकार येणार, याबाबत जगभरात चर्चा आहे. मात्र येत्या दोन दिवसांमध्ये याबाबत स्पष्टता येईल, कारण इस्रायली राष्ट्राध्यक्ष इसहाक हर्जोग हे रविवारी सरकार स्थापनेची जबाबदारी कोणाकडे सोपवायची याची अधिकृत घोषणा करणार आहेत.१२० सदस्यीय नेसेटमध्ये कोणत्याही एका गटाला बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा आकडा गाठता आलेला नाही. काळजीवाहू पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील युतीला ५३ जागांवर विजय मिळाला आहे, तर विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारे माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या..या निवडणुकीत कोणत्याही पारंपारिक आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय कोंडीत अरब पक्षांनी विक्रमी १९ जागांवर ऐतिहासिक विजय मिळवत 'किंगमेकर'ची भूमिका पटकावली आहे. गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष इसहाक हर्जोग यांच्यासोबत झालेल्या सत्तास्थापनेच्या विचारविनिमय प्रक्रियेदरम्यान अरब पक्षांनी गादी आयझेनकोट यांना पंतप्रधानपदासाठी जाहीर पाठिंबा देण्याची घोषणा केली..या घडामोडीनंतर आयझेनकोट यांनी पंतप्रधान बनण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत मोठी आघाडी घेत अनेक पक्षांच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी मिळाल्या आहेत. अरब पक्षांनी पाठिंब्याची तयारी दर्शवल्याने आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याच्या शक्यता वाढल्या असल्या, तरी विरोधी आघाडी त्यांच्यासोबत प्रत्यक्ष सरकार चालवण्यास किती प्रमाणात अनुकूल ठरते यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे.अरब पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे आयझेनकोट यांचे पारडे जड झाले असले, तरी प्रत्यक्ष सत्तास्थापनेत एक मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आयझेनकोट यांच्या आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या 'इस्रायल बेइतेनु' या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावरच्या कोणत्याही सरकारमध्ये सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे..Maharashtra Village Diwali Bonus: महाराष्ट्रातील 'या' गावाची कमाल! गावकऱ्यांना दिला दिवाळी बोनस; विकासाच्या जोरावर देशभर डंका.पक्षाचे प्रमुख अविग्दोर लिबरमन यांनी या भूमिकेचे कारण सांगताना आरोप केला की, अरब पक्षांनी हमासला जाहीरपणे 'दहशतवादी संघटना' मानण्यास नकार दिला आहे; जरी वस्तुस्थिती अशी असली की ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचा अरब पक्षांनी अनेकदा जाहीर निषेध नोंदवला आहे. या अंतर्गत विरोधामुळे आयझेनकोट यांच्या सरकार स्थापनेच्या समीकरणात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे..दुसऱ्या बाजूला, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या दीर्घकाळच्या पारंपारिक मित्रपक्षांपैकी एक असलेल्या 'युनायटेड तोराह जुडाईझम' या पक्षाने राष्ट्राध्यक्षांशी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानपदासाठी नेतन्याहू यांच्या नावाची शिफारस करण्याचे टाळले आहे. सात जागा जिंकणाऱ्या या पक्षाने आयझेनकोट यांनाही पाठिंबा दिलेला नाही, मात्र तरीही हा पवित्रा नेतन्याहू यांच्यासाठी एक मोठा राजकीय धक्का मानला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.