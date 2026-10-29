Israel Politics: बहुमत हुकलं तरी नेतान्याहू 'प्रचंड आशावादी'! थेट विरोधकांशीच आघाडीची तयारी

Jerusalem: इस्रायलच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे बहुमत न मिळाल्याने पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासमोर सत्तास्थापनेचे आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र, सहजासहजी हार मानतील ते नेतान्याहू कसले! पारंपरिक मित्रपक्षांच्या मदतीने बहुमताचा आकडा गाठता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी आता विरोधकांसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय तपासण्यास सुरुवात केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Mumbai News: मुंबई हायकोर्टात ड्रामा! निकाल विरोधात गेला, महिलेला संताप अनावर झाला; न्यायमूर्तीवर पर्स फेकून....इस्रायलच्या १२० सदस्यीय संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ जागांची आवश्यकता आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला ५३, तर गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. अरब पक्षांना मिळून १९ जागा मिळू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही गटाला स्वबळावर सरकार स्थापन करणे शक्य नाही, असे चित्र आहे..Maharashtra MLC Results 2026 : पुणे-नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव; शिवसेनेवर बन यांचा घणाघात, म्हणाले- महायुतीचा धर्म पाळला असता तर....नेतान्याहू यांच्या गोटातून दोन पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. पहिल्या पर्यायानुसार, नेतान्याहू आणि आयझेनकोट यांच्यात पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाचे वाटप होऊ शकते. सुरुवातीची दोन वर्षे नेतान्याहू, तर त्यानंतर आयझेनकोट पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारतील, अशी ही संभाव्य व्यवस्था आहे. दुसऱ्या पर्यायात नेतान्याहू पूर्ण कार्यकाळ पंतप्रधान राहतील आणि आयझेनकोट यांना महत्त्वाचे मंत्रिपद दिले जाऊ शकते. मात्र, या प्रस्तावांवर अद्याप अंतिम सहमती झालेली नाही. .या योजनेतील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे आयझेनकोट यांची भूमिका. त्यांनी यापूर्वी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास नकार दिला आहे. त्यातच नेतान्याहू यांच्या संभाव्य सरकारमध्ये कट्टर उजव्या विचारसरणीचे नेते सहभागी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांसोबत सत्तावाटपाचा मार्ग स्वीकारणे आयझेनकोट यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या आत्महत्या ठरू शकते..दुसरीकडे, अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने विरोधक बहुमताचा आकडा गाठू शकतात; मात्र त्यासाठीही राजकीय मतभेद दूर करावे लागतील. त्यामुळे नेतान्याहू यांचा ‘प्लॅन बी’ यशस्वी होणार की इस्रायलला पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार, हे आगामी काळात नेमके काय होते यावर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.