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Israel Politics: बहुमत हुकलं तरी नेतान्याहू 'प्रचंड आशावादी'! थेट विरोधकांशीच आघाडीची तयारी

Netanyahu is exploring a unity government with political rivals after fell short of a parliamentary majority: इस्रायलच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे विरोधी नेते गादी आयझेनकोट यांच्यासोबत सत्तावाटपाची शक्यता तपासली जात आहे.
Netanyahu is exploring a unity government with political rivals - AI image

Netanyahu is exploring a unity government with political rivals - AI image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Jerusalem: इस्रायलच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे बहुमत न मिळाल्याने पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासमोर सत्तास्थापनेचे आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र, सहजासहजी हार मानतील ते नेतान्याहू कसले! पारंपरिक मित्रपक्षांच्या मदतीने बहुमताचा आकडा गाठता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी आता विरोधकांसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

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