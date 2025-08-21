ग्लोबल

Israel Gaza Conflict: गाझावर पुन्हा हल्ल्याची तयारी; इस्राईलचा पवित्रा, हमासचे सक्रिय गट लक्ष्य करणार

Gaza Military Operation: इस्राईल गाझामधील दाट लोकसंख्येच्या भागांमध्ये लष्करी कारवाई करण्यासाठी तयारी करत आहे. मानवी हक्क संघटनांचे इशारे असूनही सैन्य ऑपरेशन होण्याची शक्यता आहे.
Israel Gaza Conflict
Israel Gaza Conflictsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जेरुसलेम : गाझा शहरात इस्राईल मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई सुरू करण्याची तयारी करीत असून, पुढील काही दिवसांत ही कारवाई सुरू होऊ शकते. गेले २२ महिने सुरू असलेला इस्राईल-हमास संघर्ष थांबविण्यासाठी वाटाघाटीचे प्रयत्न अद्यापही सुरूच असून, त्याला यश आलेले नाही.

Loading content, please wait...
War
Israel Gaza Conflict
Military Operations in Gaza
Humanitarian Crisis in Gaza

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com