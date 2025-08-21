Israel Gaza Conflict: गाझावर पुन्हा हल्ल्याची तयारी; इस्राईलचा पवित्रा, हमासचे सक्रिय गट लक्ष्य करणार

जेरुसलेम : गाझा शहरात इस्राईल मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई सुरू करण्याची तयारी करीत असून, पुढील काही दिवसांत ही कारवाई सुरू होऊ शकते. गेले २२ महिने सुरू असलेला इस्राईल-हमास संघर्ष थांबविण्यासाठी वाटाघाटीचे प्रयत्न अद्यापही सुरूच असून, त्याला यश आलेले नाही..इस्राईलच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी गाझातील सर्वाधिक दाट लोकसंख्या असलेल्या काही भागांत कारवाईच्या नव्या टप्प्याला सुरुवात करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. इस्राईल ६० हजार राखीव सैनिकांना बोलवून घेण्यात येणार असून, सध्या कार्यरत असलेल्या सैनिकांमध्ये २० हजार सैनिकांची वाढ करण्यात येणार आहे. मानवाधिकार संघटनांनी इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई होणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे..सध्या गाझातील परिस्थिती बिकट असून, तेथील संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. गाझातील बहुतांश रहिवासी विस्थापित झाले असून, मानवी वस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अन्नधान्याची टंचाई असून, नागरिकांना मदत वेळेवर मिळत नसल्याचे चित्र आहे..लष्करी नियमांनुसार नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले की, इस्राईलचे सैन्य शहराच्या ज्या भागात अद्याप सैन्य पोहोचले नाही, अशा भागावर आक्रमण करणार आहे. तेथे हमास सक्रिय असल्याचे सैन्याला वाटते. इस्राईलचे सैनिक आधीच गाझा शहरातील जैतून आणि जबालिया या परिसरांत विस्तारित कारवाईसाठी तयारी करत आहेत..Donald Trump: अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात कपात; वॉशिंग्टनमधील १३०० कर्मचाऱ्यांना डच्चू, निर्णयावर टीका.या कारवाईसाठी लष्करप्रमुखांची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. इस्राईलचे सैनिक हमासच्या विशाल भुयारी बोगद्यांना लक्ष्य करणार असून, हमासची रसद तोडण्याचा हा एक भाग आहे, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.