इराणमध्ये आकाशातून पडतंय तेल, हवा विषारी; लोकांना घरातच कोंडून घेण्याची वेळ, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर भीषण परिस्थिती

Israel Strike Hits Oil Depot In Iran : इस्रायलकडून इराणवर अजूनही हल्ले सुरूच आहे. रविवारी इराणच्या तेल साठ्यांवरही इस्रायलने हल्ला करण्यात आला. यामुळे इराणमधील हवा धोकादायक बनली आहे. तेल साठ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हवेत इतका धूर पसरला की आकाश काळवंडलं आहे. याशिवाय हवेत तेलाचे कण पसरले आहेत. यामुळे हवा विषारी बनली असून इराणच्या लोकांना मास्क घालून बाहेर पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तेहरानमधील अनेक फोटो आणि व्हिडीओ समोर आले आहेत..तेहरानमध्ये आकाशात काळे ढग दिसत आहेत. तर रस्ते, इमारती आणि वाहनांवरही तेलाचे डाग दिसून येतायत. हे तेलाचे डाग स्वच्छ करता येत नसल्याचंही नागरिकांनी म्हटलंय. तेहरानच्या गव्हर्नरकडून लोकांना मास्क घालून बाहेर पडण्याचं आवाहन करण्यात आलंय..इराणच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटलं की, देशातील अनेक तेलसाठ्यांवर हल्ले झाले आहेत. अघदासेह, शाहरान मध्ये हल्ले करण्यात आलेत. याशिवाय एका ऑइल रिफायनरीलासुद्धा टार्गेट करण्यात आलंय..ट्रम्प यांचा किम जोंगना इशारा? अमेरिकेनं कोरियात पाठवलं लष्कर.इस्रायलच्या लष्कराकडून इराणच्या तेल साठ्यांवर हल्ले केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलाय. इराणी लष्कर त्याचा वापर करत असल्यानं इस्रायलने हल्ले केल्याचं म्हटलंय. इराणी लष्कराशी संबंधीत लोकांना तेलाचा पुरवठा केला जात होता. तेहरानमध्ये एकूण ४ तेल साठे आणि एका ऑइल ट्रान्सफर सेंटरवर हल्ला झाला आहे. याशिवाय तेल टँकरच्या चार चालकांचाही या हल्ल्यात मृत्यू झालाय..तेल साठ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आगीचा भडका उडाला आणि अनेक तास ही आग धुमसत होती. आगीमुळे आकाशात काळाकुट्ट धूर पसरला होता. इमारतींसह परिसरात काळ्या भुकटीचा थर जमा झाला आहे. आकाशात आगीनंतर पसरलेला धूर जमा होऊन आता तोच पुन्हा वितळून खाली पडत आहे..इराणच्या रेड क्रेसेंट सोसायतील नागरिकांनी म्हटलं की, हल्ल्यामुळे तेलाचा थऱ धूर रुपात हवेत जमा झाला होता तो आता खाली पडत आहे. यामुळे विषारी कण हवेत मिसळले असून ते आरोग्याला धोकादायक आहेत. त्वचेची अॅलर्जी लोकांना होत असून श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. तेहरानमधील लोकांना घरातून बाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आलाय..