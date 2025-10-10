बुरखा घातल्यास लाखोंचा दंड, इटलीत मेलोनी सरकारने आणलं विधेयक; मशिदींनाही कठोर नियम

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटलीने संसदेत एक वादग्रस्त असं विधेयक सादर केलंय. देशात सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि निकाबसारख्या चेहरा झाकणाऱ्या वस्त्रांवर बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मुस्लिम फुटीरतावाद आणि कल्चरल आयसोलेशन रोखण्याच्या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात आलंय. या निर्णयाला मेलोनी यांच्या सरकारनं धार्मिक कट्टरतेशी जोडलंय. विधेयकानुसार नियमांचं उल्लंघन केल्यास ३०० ते ३ हजार युरो (२६ हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत) दंड ठोठावला जाऊ शकतो..विधेयक ८ ऑक्टोबरला संसदेत सादर करण्यात आलं. यात शाळा, विद्यापीठ, दुकानं, कार्यालये आणि इतर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घालण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. पक्षाच्या तीन खासदारांनी हे विधेयक सादर करण्याचा उद्देश सांगण्यात आला. यात धार्मिक कट्टरता आणि धर्म प्रेरित द्वेष याचा सामना करण्यासाठी निर्णय़ घेतल्याचं म्हटलंय. मेलोनी यांच्या सरकारने म्हटलं की, हे पाऊल इटलीच्या सामाजिक एकतेला आणखी भक्कम करेल. कल्चरल आयसोलेशन मुळापासून संपवण्यासाठी याची मदत होईल..ट्रम्पना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळणार का? नॉर्वेजियन कमिटीने काय सांगितलं.इटलीत १९७५पासून एक जुना कायदा असून त्यात सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकण्यास बंदी आहे. मात्र यात बुरखा, निकाब याचा थेट उल्लेख नाहीय. मेलोनी यांचा आघाडीत सहकारी असलेल्या पक्षाकडून सुरुवातीला चेहरा झाकणाऱ्या वस्त्रांवर मर्यादीत बंदीचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण मेलोनी यांच्या पक्षाने हे देशभरात व्यापक स्वरुपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला..मेलोनी यांचे सरकार त्यांच्या दक्षिणपंथी विचारधारेसाठी ओळखलं जातं. त्यांनी या विधेयकाला मुस्लिम फुटीरतावाद्यांविरोधात एक शस्त्र मानलं आहे. असे कपडे हे फक्त सुरक्षेसाठी धोका नाहीत तर समाजात फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देतात. इटलीत मुस्लिम लोकसंख्या ५ लाख आहे. बुरखा हे पूर्ण शरीर झाकणारा पोषाख आहे. यामुळे डोळ्यांवर जाळीदार कापड असतं. तर निकाब हे चेहऱ्याला झाकतं आणि डोळ्यांच्या आजूबाजूचा भाग उघडा असतो..फक्त बुरख्याबाबतच नाही तर धार्मिक संघटनांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही यात नियम लागू केले जाणार आहेत. मस्जिद आणि इतर मुस्लिम संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर करडी नजर राहील. मुस्लिम कट्टरतेचा प्रचार हा मुस्लिम दहशतवादाची जननी असल्याचं विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटलंय. मस्जिद आणि मुस्लिम शिक्षण संस्थांना मिळणाऱ्या निधीची अतिरिक्त चौकशी केली जाईल. संबंधित संस्थांना त्यांच्या निधीचा स्रोत सांगावा लागेल. जे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करतील त्यांना निधी मिळू शकणार नाही असंही स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.