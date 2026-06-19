Donald Trump: ''खोटं बोलण्यालाही मर्यादा असतात..'', इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी ट्रम्प यांच्यावर चिडल्या, सोबत फोटो काढण्यावरुन वाद

Italy Prime Minister Giorgia Meloni: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वाचाळगिरी सर्वश्रुत आहे. आता त्यांनी चक्क फोटो काढण्यावरुन इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यावर टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या या विधानाचा मेलोनी यांनी चांगलाच समाचार घेतला. त्यांनी इटलीच्या स्वाभिमानाचीदेखील आठवण त्यांनी करुन दिली..काय म्हणाले होते डोनाल्ड ट्रम्प?डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीदरम्यान दावा केला होता की, इटलीच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी विनवणी केली होती. G7 शिखर परिषदेत जॉर्जिया मेलोनी यांनी माझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी जणू काही गयावया केली होती. मला त्यांची दया आली, म्हणून मी त्यांच्यासोबत फोटो काढून घेतला. मी तसे करायचे नाकारूही शकलो असतो, पण मला त्यांची कीव आली.मुलाखतीदरम्यान ट्रम्प पुढे म्हणाले की, मी त्यांच्याशी (जॉर्जिया मेलोनी) संवाद साधला यानेच कदाचित त्या खूप खूश झाल्या असतील. वास्तविक, मला त्यांच्याशी बोलण्याची कोणतीही गरज नव्हती." ट्रम्प यांच्या याच अहंकार दाखवणाऱ्या विधानावर आता इटलीमधून तीव्र पडसाद उमटत आहेत..Omraje Nimbalkar: "इमोशनली चुकीचं, पण पॉलिटिकली बरोबर!" | Aaditya Thackeray, Operation Tiger.मेलोनी यांनी ट्रम्प यांना खडसावलं''ट्रम्प जे सांगत आहेत, ते पूर्णपणे खोटं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्याच मित्र देशांसोबत असे वर्तन करतात, हे पाहून आपल्याला प्रचंड आश्चर्य आणि दुःख झालं.'' असं मेलोनी म्हणाल्या. तसेच "असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, परंतु हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे," असे म्हणत त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.मेलोनी पुढे म्हणाल्या, काही गोष्टींना त्वरित चोख उत्तर देणे अत्यंत आवश्यक असते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य पूर्णपणे खोटे असून आपण या विधानामुळे अत्यंत थक्क आणि चकित झालो आहोत. पाश्चात्य देशांच्या हिताच्या विरोधात धोरणे राबवणाऱ्या जागतिक नेत्यांबाबत ट्रम्प नरम भूमिका घेतात. मित्र देशांवर दबाव आणणे सोपे आहे, परंतु खरे नेतृत्व हे विरोधकांसमोर खंबीरपणे उभे राहण्यात दिसते, असा टोला त्यांनी लगावला..Thane News: ठाणेकरांची प्रतीक्षा संपली! पहिली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अखेर रस्त्यावर; कसे असेल वेळापत्रक? ."डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी.. मी आणि इटली देश कधीही कोणाकडे भीक मागत नाही आणि कोणासमोर झुकत नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत मेलोनी यांनी इटलीचा स्वाभिमान अधोरेखित केला. हा वाद वाढल्यामुळे इटलीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो तजानी यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाचा तीव्र निषेध केला आहे. याच अपमानाचा निषेध म्हणून त्यांनी २१ आणि २२ जून रोजी होणारा आपला नियोजित अमेरिका दौरा तात्काळ रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.