Bangladesh News: मकर संक्रांती साजरी करू नका, नाहीतर परिणाम भोगा! बांगलादेशात हिंदूंना उघड धमकी, कुणी दिला इशारा?

बांगलादेश निवडणुकांकडे वाटचाल करत असताना धार्मिक अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आणखी एक चिंताजनक घटना समोर आली आहे. जमात-ए-इस्लामी या कट्टरपंथी गटाने बांगलादेशमध्ये शकरैन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या प्रमुख हिंदू सणाला लक्ष्य केले आहे. .या गटाने या प्रसंगी संगीत वाजवणे, पतंग उडवणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा सार्वजनिक उत्सव आयोजित करण्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या आदेशामुळे हिंदू बहुल भागात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण अधिकच वाढले आहे. जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी सोशल मीडिया आणि स्थानिक घोषणांद्वारे हिंदू समुदायाला इस्लामिक मूल्यांचे उल्लंघन करण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे. .त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, शकरिन दरम्यान पतंग उडवणे, संगीत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. या इशाऱ्यामुळे ढाका, चितगाव आणि सिल्हेट सारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कुटुंबांनी हा सण साधेपणाने किंवा घरातच साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..दरवर्षी १४ जानेवारी रोजी बांगलादेशात मकर संक्रांती किंवा शकरैन पारंपारिक उत्साहात साजरी केली जाते. पतंग उडवणे, तीळ-गुळाचे पदार्थ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम हे या उत्सवाचे वैशिष्ट्य आहेत. अलिकडच्या काळात, कट्टरपंथी गटांनी याला गैर-इस्लामी म्हणत निषेध करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी, ढाका आणि चितगाव येथे शकरैन उत्सव साजरा करणाऱ्यांवर कथित हल्ले झाले होते. ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला होता..डिसेंबर २०२५ मध्ये विद्यार्थी नेता उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यानंतर देशाच्या विविध भागात हिंदूंवर हल्ले आणि हत्येच्या असंख्य घटना घडल्या. दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल आणि बजेंद्र बिस्वास यांच्या हत्येमुळे समुदायात खोल दहशत पसरली. शरीयतपूर जिल्ह्यात एका हिंदू व्यावसायिकाच्या लिंचिंगने परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलच्या एका निवेदनाद्वारे देखील या घटनांना पुष्टी मिळाली आहे. .संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, केवळ डिसेंबरमध्येच जातीय हिंसाचाराच्या किमान ५१ घटना नोंदवल्या गेल्या. यामध्ये १० खून, लूटमार आणि जाळपोळीच्या २३ घटना, दरोडा आणि चोरीच्या १० घटना, खोट्या ईशनिंदेच्या आरोपाखाली अटक आणि छळाचे चार प्रकरण, बलात्काराचा प्रयत्न करण्याची एक घटना आणि शारीरिक हल्ल्याच्या तीन घटनांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याक समुदायांची घरे, मंदिरे आणि व्यवसायांना लक्ष्य करण्यात आले..