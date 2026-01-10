ग्लोबल

Bangladesh News: मकर संक्रांती साजरी करू नका, नाहीतर परिणाम भोगा! बांगलादेशात हिंदूंना उघड धमकी, कुणी दिला इशारा?

Hindu festival in Bangladesh: बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर वाढत्या हल्ल्यांदरम्यान जमात-ए-इस्लामीने हिंदूंच्या प्रमुख सण मकर संक्रांतीसाठी कठोर उपाययोजनांचा इशारा दिला आहे.
Hindu festival in Bangladesh

Hindu festival in Bangladesh

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बांगलादेश निवडणुकांकडे वाटचाल करत असताना धार्मिक अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आणखी एक चिंताजनक घटना समोर आली आहे. जमात-ए-इस्लामी या कट्टरपंथी गटाने बांगलादेशमध्ये शकरैन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या प्रमुख हिंदू सणाला लक्ष्य केले आहे.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
bangladesh
Hindu religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com