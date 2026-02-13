ग्लोबल

Janhavi Kandula Case : न्याय मिळाला! अमेरिकेत पोलीस वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या जान्हवीच्या कुटुंबाला 260 कोटींची मोठी नुकसानभरपाई

Who Was Janhavi Kandula? सिएटल शहरात २०२३ मध्ये पोलिस वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या जान्हवी कंडुला हिच्या कुटुंबाला सुमारे २६२ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
सिएटल : अमेरिकेतील सिएटल शहरात २०२३ मध्ये रस्ता ओलांडताना पोलिसांच्या भरधाव वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या जान्हवी कंडुला (वय २३) या भारतीय विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला (Janhavi Kandula Seattle Police Crash Case) सुमारे २६२ कोटी रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे.

