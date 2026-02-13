Janhavi Kandula Case : न्याय मिळाला! अमेरिकेत पोलीस वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या जान्हवीच्या कुटुंबाला 260 कोटींची मोठी नुकसानभरपाई

सिएटल : अमेरिकेतील सिएटल शहरात २०२३ मध्ये रस्ता ओलांडताना पोलिसांच्या भरधाव वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या जान्हवी कंडुला (वय २३) या भारतीय विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला (Janhavi Kandula Seattle Police Crash Case) सुमारे २६२ कोटी रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. .सिएटल प्रशासनाने यासंदर्भात तडजोड केली. जान्हवी सिएटल येथील नॉर्थईस्टर्न विद्यापीठात माहिती तंत्रज्ञान विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती. अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे उद्भवलेली आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी जाणारे पोलिस अधिकारी केविन डेव्ह यांच्या वाहनाची जान्हवीला धडक बसली होती. (Indian Student Death in Seattle).ताशी ४० किलोमीटर वेगमर्यादा असलेल्या भागात डेव्ह यांचे वाहन ११९ किलोमीटर वेगाने धावत होते. ‘‘या अपघातातील जान्हवीचा मृत्यू हृदयद्रावक होता. या आर्थिक तडजोडीमुळे तिच्या कुटुंबाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे,’’ असे सिएटलच्या शहर ॲटर्नी एरिका इव्हान्स म्हणाल्या. या अपघातानंतर एका दुसऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या बॉडी कॅमेऱ्यातील ध्वनिचित्रफीत तो अधिकारी जान्हवीच्या मृत्यूवर हसताना दिसला होता..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.विमा कंपनीकडून भरपाईया प्रकारामुळे जगभरातून, विशेषतः भारतातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनीही या घटनेच्या चौकशीची मागणी केली होती. वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या डॅनियल ऑडरर या पोलिस अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ केले. अपघात करणाऱ्या केविन डेव्ह यालाही पोलिस दलातून काढून टाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.