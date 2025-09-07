ग्लोबल

Japan PM Resign : जपानमध्ये राजकीय भूकंप, पक्षात फूट पडू नये म्हणून पंतप्रधानांचा राजीनाम्याचा निर्णय

Japan PM Resign : पक्ष फुटण्यापासून रोखण्यासाठी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. सरकारी वृत्तवाहिनीने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
Japan PM resigns breaking news resignation to stop party division

Japan PM resigns breaking news resignation to stop party division

Esakal

सूरज यादव
Updated on

जपानमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. पक्ष फुटण्यापासून रोखण्यासाठी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीत बंडखोरी रोखण्यासाठी पंतप्रधान राजीनामा देणार आहेत. शिगेरू इशेबा पत्रकार परिषद घेणार असून त्यात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. जगातल्या सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जपानमध्ये पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यामुळे खळबळ उडालीय.

Loading content, please wait...
political
global news
Japan
Shigeru Ishiba resignation
Japan political crisis
Liberal Democratic Party Japan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com