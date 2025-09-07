Japan PM Resign : जपानमध्ये राजकीय भूकंप, पक्षात फूट पडू नये म्हणून पंतप्रधानांचा राजीनाम्याचा निर्णय

जपानमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. पक्ष फुटण्यापासून रोखण्यासाठी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीत बंडखोरी रोखण्यासाठी पंतप्रधान राजीनामा देणार आहेत. शिगेरू इशेबा पत्रकार परिषद घेणार असून त्यात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. जगातल्या सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जपानमध्ये पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यामुळे खळबळ उडालीय..जपानच्या सरकारी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, जुलै महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत इशिबा यांच्या एलडीपीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावलं होतं. यानंतर पक्षात फुटीची शक्यता निर्माण झाल्यानं त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला..शिगेरू इशिबा यांनी याआधी जपानचे संरक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती. वर्षभरापूर्वीच ते सत्तेत आले होते. पण जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांना फठका बसला होता. जपानमध्ये महागाईमुळे सामान्य जनतेत नाराजीचा सूर आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनी अद्याप यावर काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण इशिबा लवकरच पत्रकार परिषद घेणार आहेत. .सत्ताधारी आघाडीला जपानमध्ये मोठा फटका बसला. २४८ जागांच्या सभागृहात त्यांना बहुमत मिळवता आलं नाही. यानंतर सरकार स्थिर नसल्याचे आरोप व्हायला लागले. या पराभावानंतर इशिबा यांना पक्षातही नाराजीचा सामना करावा लागला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. त्याला सुरुवातीला शिगेरु इशिबा यांनी नकार दिला. पण पक्ष फुटण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतलाय..शिगेरू इशिबा यांचं हे पाऊल राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरलणार आहे. कारण पक्षाकडून नव्या नेतृत्वासाठी सोमवारी मतदान होणर होतं. जर पक्षाच्या या निवडणुकीत नव्या नेतृत्वाला मंजुरी मिळाली असती तर हा एक प्रकारे इशिबा यांच्यावर अविश्वास प्रस्तावच मानला गेला असता. त्यामुळे नामुष्की टाळण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानपद सोडणं योग्य समजलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.