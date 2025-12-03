Princess Aiko: जपानमध्ये राजकुमारीच हवी उत्तराधिकारी; नागरिकांची आग्रही मागणी, निवड होण्यासाठी कायद्यात बदल गरजेचा

टोकियो : जपानमध्ये राजकुमारी आईको यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. या २४ वर्षीय राजकुमारीचा वाढदिवस नुकताच जल्लोषात झाला. तिचे समर्थक जपानमधील पुरुषप्रधान उत्तराधिकार कायदा बदलावा, अशी मागणी आग्रहाने करीत आहेत..या कायद्यानुसार राजाची एकमेव कन्या असूनही आईकोला सम्राज्ञी होण्यास मनाई आहे. राजा नरुहितो आणि महाराणी मसाको यांच्यासोबत सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या आईकोला पाहिले की लोक तिच्या नावाच्या घोषणा देत असल्याचे चित्र आहे. उत्तराधिकार नियमांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. नरुहितो यांचा किशोरवयीन पुतण्या तरुण पिढीतला एकमेव पात्र वारस आहे..पंतप्रधानांचा विरोधतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, स्त्रियांवरील बंदी उठवली नाही, तर राजघराणे संपुष्टात येईल. मात्र, जपानच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान सानाए तकाइची यांच्यासह पुराणमतवादी खासदार या बदलाला विरोध करीत आहेत. सन २०२१ मध्ये प्रौढ राजकुमारी म्हणून पदार्पणानंतर आईकोने बुद्धिमान, मैत्रिपूर्ण स्वभावाने नागरिकांची आणि स्थानिक माध्यमांची मने जिंकली आहेत. नोव्हेंबरमध्ये लाओसला केलेल्या पहिल्या स्वतंत्र परदेश दौऱ्यानंतर आईकोला भविष्यातील सम्राज्ञी म्हणून पाठिंबा वाढला..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.आईकोला सम्राज्ञी करण्यासाठी कायदा बदलावा, अशी मागणी करण्यासाठी कार्टूनिस्ट योशिनोरी कोबायाशी यांनी कॉमिक पुस्तके लिहिली आहेत. ही पुस्तके जपानमधील लोकप्रतिनिधींना पाठवली जात आहेत..कायदा काय सांगतो?सन १९४७ च्या इम्पिरिअल हाऊस कायद्यानुसार फक्त पुरुष वारसांना राजघराण्याच्या गादीवर बसवले जाते.सामान्य व्यक्तींशी विवाह केल्यास स्त्री राजघराण्यातील सदस्यांचा दर्जा संपतो.राजघराण्यातील सदस्यांची संख्या झपाट्याने घटली असून, सध्या फक्त १६ सदस्य आहेत, तीन दशकांपूर्वी ती ३० होती.नरुहितो यांचे दोन संभाव्य पुरुष वारस आहेत. त्यांचा ६० वर्षीय धाकटा भाऊ युवराज अकिशिनो आणि अकिशिनोचा १९ वर्षीय मुलगा युवराज हिसाहितो.आईकोला वारस न केल्यास आणि पुरुषप्रधान परंपरेवर ठाम राहिल्यास राजघराणे संपेल, अशी भीती त्यांच्या समर्थकांकडून आता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.