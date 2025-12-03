ग्लोबल

Princess Aiko: जपानमध्ये राजकुमारीच हवी उत्तराधिकारी; नागरिकांची आग्रही मागणी, निवड होण्यासाठी कायद्यात बदल गरजेचा

Japan Royal Family: जपानमध्ये राजकुमारी आईकोची लोकप्रियता वाढत आहे; समर्थक तिच्यासाठी उत्तराधिकार कायदा बदलण्याची मागणी करत आहेत. राजघराण्यातील कन्येला सम्राज्ञी बनवण्याबाबत चर्चा सुरू; पंतप्रधान व पुराणमतवादी विरोधक आहेत.
टोकियो : जपानमध्ये राजकुमारी आईको यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. या २४ वर्षीय राजकुमारीचा वाढदिवस नुकताच जल्लोषात झाला. तिचे समर्थक जपानमधील पुरुषप्रधान उत्तराधिकार कायदा बदलावा, अशी मागणी आग्रहाने करीत आहेत.

