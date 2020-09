शिंजो अबे यांचा उत्तराधिकारी ठरला, जाणून घ्या कोण होणार जपानचे पंतप्रधान

टोकीओ- जपानच्या सत्ताधारी पक्षाने सोमवारी मुख्य मंत्रिमंडळ सचिव योशिहिडे सुगा यांना त्यांचा नवा नेता म्हणून निवडलं आहे. त्यामुळे ते शिंजो अबे यांच्यानंतर पंतप्रधान होतील, हे आता निश्चित आहे. काही दिवसांपूर्वी शिंजो अबे यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे पुढील पंतप्रधान कोण, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता.

सुगा यांची निवड सहज होती. त्यांना सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सभासद आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या एकूण ५३४ मतांपैकी ३७७ मते मिळाली. सुगा यांनी प्रतिस्पर्धी माजी संरक्षणमंत्री शैगेरु इशिबा आणि एलटीडी पॉलिसी प्रमुख फुमीओ किशीडा यांना सहजरित्या मागे टाकले. इशिबा हे नागरिकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत, पण त्यांना पक्षामधून पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही. दुसरीकडे, अबे यांचे उत्तराधिकारी म्हणून किशिदा यांची निवड होईल, असं सांगितलं जात होतं. मात्र, त्यांना केवळ ८९ मते मिळाली.

इस्त्राईलमध्ये तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन; पंतप्रधानांनी केली घोषणा

एलटीडी पक्षाच्या सभासदांनी योशिहिडे सुगा यांना बहुमताने आपला नेता म्हणून निवडला असल्याने, बुधवारी संसदेत होणाऱ्या मतदानामध्येही त्यांचा विजय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते जपानचे पुढचे पंतप्रधान होतील हे जवळजवळ निश्चित आहे. शिंजो अबे यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपला राजीनामा दिला होता. प्रकृती सतत बिघडत असल्याने त्यांचे प्रशासनाकडे दुर्लक्ष होत होते. अबे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असणारे जपानचे नेते ठरले आहेत.

Japan’s Yoshihide Suga (in file pic), a long-time ally of outgoing Prime Minister Shinzo Abe, wins ruling Liberal Democratic Party (LDP) leadership election, paving the way for him to become prime minister in a parliamentary vote this week: Reuters pic.twitter.com/kzuWpeVo1R

— ANI (@ANI) September 14, 2020