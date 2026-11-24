Washington: एनव्हिडियाचे सीईओ आणि त्यांचे अफेअर्स याची चर्चा थांबण्याचे नाव घेत नाही. एका पाठोपाठ एक त्यांच्या अफेअर्सच्या बातम्या आल्या. त्यानंतर त्यांना कंपनीच्या सीईओ पदावरून पायउतार व्हावे लागले. मात्र, अवघ्या ११ दिवसांत त्यांनी कमबॅक केले आहे. त्याचवेळी आपली एक, दोन, तीन नव्हे तर त्याहून अधिक अफेअर्स होती, अशी थेट कबुलीच जेन्सेन यांनी दिली असल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली आहे..एनव्हिडियाचे (Nvidia) सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग यांनी पुन्हा CEO पदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी कंपनीच्या संचालक मंडळासमोर आपल्या विवाहबाह्य संबंधांबाबत आणखी मोठे खुलासे केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. .Hasan Mushrif vs Satej Patil गोकुळच्या न्यायालयीन खर्चावरून सतेज पाटलांच्या टीकेवर हसन मुश्रीफांनी केले वक्तव्य.वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार, मंडळासोबत झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत त्यांनी यापूर्वी चर्चेत आलेल्या संबंधांव्यतिरिक्त इतर संबंधांचीही माहिती दिली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे..Shubman Gill: शुभमन गिलच्या मागणीला ICC कडून प्रतिसाद नाही! चेंडूला लाळ लावण्यावरील बंदी कायम राहणार, कारणही आलं समोर.बोर्डासमोर नेमके काय घडले?हुआंग यांचे कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल आणि चीनशी संबंध असल्याचा संशय असलेल्या अॅलिस हुआंग यांच्याशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचे वृत्त यापूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर एनव्हिडियातील आणखी एका महिला कर्मचाऱ्याशी संबंध असल्याची चर्चाही समोर आली होती. मात्र, यापलीकडे आणखी किती संबंध होते, याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नव्हता. .बोर्डासोबतच्या बैठकीत हुआंग यांनी अधिक स्पष्टपणे माहिती दिल्याचे आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. त्यानंतर संचालक मंडळाने त्यांना पुन्हा सीईओ पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. .आव्हान कायमहुआंग यांच्या पुनरागमनानंतरही कंपनीची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चीनच्या कथित गुप्तचर मोहिमेशी संबंधित संशय, चिप्सची निर्यात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांची तपासणी केली जात आहे. १ डिसेंबरला अमेरिकी संसदेच्या तीन समित्यांसमोर बंद दाराआड, तर ३ डिसेंबरला सिनेट समितीसमोर सार्वजनिक सुनावणीत त्यांना उपस्थित राहावे लागणार आहे. .त्यामुळे सीईओ पदावर पुनरागमन झाले असले, तरी हुआंग यांच्यासमोरील चौकशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न कायम आहेत.