19 एप्रिलपासून अमेरिकेत 18 वर्षांवरील सगळ्यांना लस; बायडन यांनी घोषणा

वॉशिंग्टन : जगभरात सध्या कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. अजूनही कोरोनाबाबतची संपूर्ण परिस्थिती आटोक्यात आली नाहीये. जगभरात अनेक लशींना मान्यता मिळाली आहे. अनेक देशांमध्ये लशीकरणाची मोहिम देखील मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता अमेरिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची घोषणा अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी काल मंगळवारी केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 19 एप्रिलपासून 18 वर्षे वयावरील प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला आता कोरोनाची लस घेता येणार आहे.

We are first country to administer 150 million shots & fully vaccinate 62 million people. More than 75% of people over 65 yrs of age have got shots, up from 8% when we took office. That's dramatic turnaround & critical as seniors account for 80% of all COVID deaths: US President pic.twitter.com/PQbzipx5W4

