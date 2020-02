साप डंख मारत असतानाही पत्रकार बोलतच राहिली...

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : एक महिला पत्रकार रिपोर्टिंग करत असताना साप डंख मारत राहिला पण तिने आपले काम पुर्ण केले. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

पत्रकार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपले काम पूर्ण करताना दिसतो. बातमी देताना जीवाला कितीही धोका असला तरीही तो पत्करतो. मग, घटना कोणतीही असो. अशीच एक घटना ऑस्ट्रेलियामध्ये एका महिला पत्रकारासोबत घडली.

An Australian reporter screamed after a snake draped around her shoulders repeatedly struck at her microphone

