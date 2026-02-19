Karachi Blast: भयंकर! कराचीमध्ये भीषण स्फोट! १६ जणांचा मृत्यू, १४ जण जखमी, घटना नेमकी कशामुळे घडली?

पाकिस्तानातील कराची येथील एका तीन मजली इमारतीत सिलेंडरचा स्फोट होऊन किमान १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर १४ जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये मुलांचाही समावेश आहे. बचाव अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री उशिरा सोल्जर बाजारातील गली क्रमांक ३ येथील इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर एक शक्तिशाली स्फोट झाला. ज्यामुळे इमारतीचा एक भाग कोसळला. आतापर्यंत १६ जणांचे मृतदेह ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले आहेत. .बचाव पथकाच्या सूत्रांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री पहिल्या मजल्यावर स्फोट झाला. ज्यामुळे इमारतीचा एक भाग कोसळला. डीआयजी पूर्व डॉ. फारुख लंजर यांनी सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार, हा स्फोट गॅस गळतीमुळे झाल्याचे दिसून येते. ढिगाऱ्याखाली अजूनही मृतदेह गाडले असण्याची भीती आहे. बचाव कार्य सुरू आहे..Taliban New Law : खूप मारहाण करा, फक्त हाडे मोडू नका... तालिबानची नवीन कायद्याद्वारे महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराला मान्यता.रात्रीच्या वेळी बहुतेक लोक त्यांच्या घरात असताना हा स्फोट झाला. हा स्फोट गॅस गळतीमुळे झाला असावा. कदाचित सिलेंडर किंवा गॅस सक्शन मशीनमधून. मृतांमध्ये १० वर्षीय नाजिया आणि ६० वर्षीय मोहम्मद रियाझ यांचा समावेश आहे. एका महिलेचा मृतदेहही सापडला आहे, तर दुसऱ्याची ओळख पटवण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, अजूनही काही जण ढिगाऱ्यात अडकल्याची भीती आहे..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.इमारतीभोवतीचे रस्ते अत्यंत अरुंद असल्याने बचाव पथकांना बचाव कार्य करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. घटनास्थळी अवजड यंत्रसामग्री आणली जात आहे. पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे. बचाव कार्यात अडथळा येऊ नये म्हणून सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, स्फोटाचा आवाज दूरवर ऐकू आला आणि काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसरात गोंधळ उडाला. अनेक कुटुंबांनी क्षणार्धात सर्वस्व गमावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.