Karachi US Consulate Protest : कराचीतील अमेरिकन दूतावासात घुसले निर्दशक, सैनिकांच्या गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात शनिवारी मृत्यू झाला. याचे पडसाद भारतासह पाकिस्तानमध्येही पडसाद उमटले आहेत. पाकिस्तानातील कराची येथे झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये अमेरिकन दूतावासाच्या आवाराबाहेर जमावाने जाळपोळ आणि तोडफोड केली.अमेरिकन दूतावासात तैनात असलेल्या अमेरिकन लष्करी कर्मचाऱ्यांनी जमावाला पांगवण्यासाठी गोळीबार केला, ज्यामध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला. .कराचीमधील एमटी खान रोडवरील अमेरिकन दूतावासाबाहेर मोठ्या संख्येने निदर्शक जमले तेव्हा ही घटना घडली. इराणमध्ये अयातुल्ला खामेनी आणि त्यांच्या कुटुंबाला लक्ष्य केल्याबद्दल निदर्शक आक्रोश व्यक्त करत होते. .निदर्शकांनी दूतावासाच्या आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, तेथे तैनात असलेल्या पोलिस आणि अमेरिकन सुरक्षा दलांनी प्रथम अश्रुधुराच्या मोठ्या नळकांड्या फोडल्या आणि नंतर थेट गोळीबार केला. .बचाव अधिकारी आणि स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हिंसाचारात आतापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ३० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, त्यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. संपूर्ण परिसर छावणीत रूपांतरित करण्यात आला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. .जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'शी बोलताना पोलिस सर्जन डॉ. सुमैया सय्यद यांनी सांगितले की, सहा मृतदेह कराचीच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये (सीएचके) आणण्यात आले आहेत. डॉ. सय्यद म्हणाले की, दोन जखमी पोलिस आणि जखमी निदर्शकांना उपचारासाठी जिन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल सेंटर (जेपीएमसी) येथे पाठवण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.