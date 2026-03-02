खामेनेई ४५ वर्षांपासून लपवायचे उजवा हात, म्हणायचे, मला एका हाताची गरज नाही

अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्यानंतर आखाती देशांमध्ये युद्धाची ठिणगी पडली आहे. या तीन देशांशिवाय इतर देशांमध्येही तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गेल्या तीन दशकांपासून इराणवर एकहाती सत्ता कायम ठेवलेल्या अयातुल्लाह खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराण आक्रमक झाले आहे. .इराणमधील सर्वांत दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई हे त्यांच्या पूर्वसूरी अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्याप्रमाणे प्रचंड लोकप्रिय होते. खोमेनी यांनी १९७९ मध्ये 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'ची स्थापना केली होती. 'इराणी क्रांतीचे जनक' म्हणून खोमेनी यांची ओळख असली, तरी अयातुल्ला अली खामेनेई 'आधुनिक' इराणचे शक्तिशाली नेते होते, असे म्हटले जाते..तीन दशकांहून अधिक काळ सर्वोच्च नेते म्हणून खामेनेई यांनी देशांतर्गत राजकारणावर अभूतपूर्व सत्ता मिळवली आणि विरोधकांवर अधिकाधिक कठोर कारवाई केली. अलीकडच्या काळात त्यांनी स्वतःचे आणि त्यांच्या राजवटीचे अस्तित्व टिकवणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य मानले. डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ मधील आंदोलन खामेनेई यांनी दडपले आणि त्यामध्ये हजारो जण ठार झाले..Iran War : कंटनेर अडकले, सुकामेव्याचे दर वाढले; इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम; पेट्रोल-डिझेल, सोने-चांदीच्या दरवाढीची धास्ती.१९८९ मध्ये अयातुल्लाह खुमैनी यांच्या मृत्यूनंतर अयातुल्लाह खामेनेई यांच्याकडे सर्वोच्च नेतेपद आलं होतं. त्याआधी ८ वर्षे खामेनेई यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. यातून ते थोडक्यात बचावले पण जखमांचे व्रण तसेच होते. १९८१ मध्ये खामेनेई इराणचे राष्ट्रपती होते. इराक-इराण युद्धावेळी नमाज झाल्यानंतर ते लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते. त्यावेळी एका कुरळ्या केसाच्या व्यक्तीने त्यांच्या डेस्कवर टेप रेकॉर्डर ठेवला. त्याचं बटन दाबल्यानंतर एक मिनिटातच रेकॉर्डरचा स्फोट झालाय..टेप रेकॉर्डर ठेवणाऱ्याने एक मेसेजही ठेवला होता. फुरका ग्रुपकडून इस्लामिक रिपब्लिकला हे गिफ्ट आहे असं त्यात म्हटलं होतं. हल्ल्यानंतर खामेनेई गंभीर जखमी झाले होते. अनेक महिने यानंतर खामेनेई यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या उजव्या हाताला लकवा मारला असून तो निकामी झाला आहे. खामेनेई यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना मला एका हाताची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. जर माझा मेंदू आणि बोलणं सुरू राहिलं तरी त्याची भरपाई होऊन जाईल असेही ते म्हणाले होते. उजवा हात निकामी झाल्यानं खामेनेई हे डावा हात उचलूनच शपथ घेत होते..अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा जन्म १९३९ मध्ये ईशान्य इराणमधील मशहद शहरात झाला. लहानपणी त्यांनी नजफ आणि कोम येथील इस्लामी धर्मशाळांमध्ये शिक्षण घेत आपल्या राजकीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनाची जडणघडण केली. वयाच्या १३व्या वर्षी त्यांनी क्रांतिकारी इस्लामशी संबंधित विचार आत्मसात करण्यास सुरुवात केली. यात धर्मगुरू नवाब सफवी यांच्या शिकवणीचाही समावेश होता. १९५८ मध्ये खामेनेई यांची खोमेनी यांच्याशी भेट झाली आणि त्यांनी तत्काळ त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार केला. खामेनेई यांच्याकडे नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक राजकीय पात्रता होती. तरीसुद्धा, इस्लामी धर्मगुरूंच्या 'असेंब्ली ऑफ एक्स्पर्ट्स' या गटाने त्यांची सर्वोच्च नेतेपदी निवड केली तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर टीका आणि वाद निर्माण झाले..काही इस्लामी विद्वानांच्या मते, राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च नेतेपदासाठी आवश्यक असलेला अँड अयातुल्लाचा दर्जा त्यांच्याकडे नव्हता. जुलै १९८९ मध्ये घटनेत बदल करून 'इस्लामी विद्वत्ता' दर्शविलेल्या व्यक्तीस सर्वोच्च नेता होण्याची परवानगी देण्यासाठी जनमत चाचणी घेतली. ती प्रचंड बहुमताने मंजूर झाली आणि खामेनेई अयातुल्ला झाले. कागदोपत्री खामेनेई यांचे स्थान अधिक बळकट झाले होते; परंतु १९८२पासून अध्यक्ष असूनही, धर्मगुरूंच्या उच्चवर्गात आणि सर्वसामान्य जनतेत त्यांना खोमेनेई यांच्यासारखी लोकप्रियता लाभली नव्हती..तथापि, राज्यघटनेतील दुरुस्त्यांमुळे खामेनेई यांना राजकीय व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी लक्षणीय अधिक अधिकार मिळाले. प्रत्यक्षात, सर्वोच्च नेता म्हणून त्यांच्याकडे आधीपेक्षा अधिक अधिकार होते. यामध्ये सर्वसाधारण धोरणे ठरविण्याचा अधिकार, गार्डियन्स कौन्सिलच्या सदस्यांची नियुक्ती व पदच्युती करण्याचा अधिकार; तसेच सार्वजनिक जनमतसंग्रह घेण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार समाविष्ट होता. आपल्या कारकिर्दीत विरोधक आणि आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईमुळे खामेनेई यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने टीका होत होती. हाच मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी अमेरिकेने लक्ष्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.