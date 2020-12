अबब! 2 महायुद्धे, UK चे 7 राजे, US चे 39 राष्ट्राध्यक्ष पाहिलेले 188 वर्षांचे कासव

जो पृथ्वीवर आलाय तो कधी ना कधी मरणारच! हे तर त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मात्र, तरीही लोक मरणाला कायम घाबरत असतात. आपल्याला लवकर मरणच येऊ नये यासाठी प्रार्थना करत असतात. दिर्घायुष्याची इच्छा ही कुणालाही चुकली नाहीये. काही अपवाद वगळले तर प्रत्येकालाच भरपूर आयुष्य जगायची आस असते. माणसांचं माहित नाही पण इतर काही सजिवांना भरपूर आयुष्य जगण्याचं वरदान स्वत: निसर्गानेच दिलेलं आहे. माणूस जास्तीतजास्त 120 वर्षे जगू शकतो. पण असे अनेक सजीव आहेत, जे याहून अधिक काळ सहजतेने जगतात.

Meet Jonathan, oldest known living terrestrial animal in the world. Came to life in 1832 & currently 188 years old. He has lived through WW1 & WW2, Russian Revolution, saw seven monarchs on British throne, and 39 US presidents. Face says ‘everything will pass’ including #Corona. pic.twitter.com/M9hMEBswhg

