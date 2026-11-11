ग्लोबल

Stories from The Forgotten War : ७४ वर्षांनंतर कोरियन युद्धातील अमेरिकन सैनिक दक्षिण कोरियात परतले; शहीद मित्रांच्या आठवणींनी दाटला कंठ!

Emotional Reunion : -३७ अंशात गोठलेली बंदूक अन् नाणेफेकीने वाचवलेला जीव; दक्षिण कोरियात माजी सैनिकांचे डोळे पाणावले!
Over 90-year-old American soldiers of Korean War reach South Korea.

Over 90-year-old American soldiers of Korean War reach South Korea.

Sakal

Vinayan
Updated on

Korean War : इतिहासाच्या पानांवर ज्या युद्धाला अनेकदा 'द फॉरगॉटन वॉर' (The Forgotten War - विस्मृतीत गेलेले युद्ध) म्हटले जाते, त्या १९५० च्या कोरियन युद्धातील रक्तरंजित थरार तब्बल ७४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जिवंत झाला आहे.

Loading content, please wait...
War
Memories
battle
South Korea
Battlegrounds
south korean movie
South Korea Army
korean
Reservoir capacity updates
Indian Army veterans
veterans assistance programs
community celebrating veterans
American military veterans news