Stories from The Forgotten War : ७४ वर्षांनंतर कोरियन युद्धातील अमेरिकन सैनिक दक्षिण कोरियात परतले; शहीद मित्रांच्या आठवणींनी दाटला कंठ!

Korean War : इतिहासाच्या पानांवर ज्या युद्धाला अनेकदा 'द फॉरगॉटन वॉर' (The Forgotten War - विस्मृतीत गेलेले युद्ध) म्हटले जाते, त्या १९५० च्या कोरियन युद्धातील रक्तरंजित थरार तब्बल ७४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जिवंत झाला आहे. .ज्या भूमीवर एकेकाळी तोफांचा गडगडाट, रक्ताचे पाट आणि उणे ३७ अंश सेल्सिअसच्या हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत हजारो तरुणांनी प्राण गमावले होते, त्याच दक्षिण कोरियाच्या भूमीवर आता ९० च्या पार पोहोचलेले वयोवृद्ध अमेरिकन सैनिक पुन्हा परतले आहेत. .Germany Kebab Chaos : अवघ्या ९० रुपयांत कबाब खाण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तुफान गर्दी; शहरात पेटला भडका, थेट हेलिकॉप्टर पाचारण!.व्हीलचेअरवर बसून आपल्या शहीद मित्रांची नावे स्मारकाच्या भिंतीवर शोधताना या सैनिकांच्या डोळ्यांतून वाहणाऱ्या अश्रूंनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या माजी सैनिकांनी सांगितलेल्या मृत्यूच्या दाढेतून परतण्याच्या आणि जिवाभावाच्या मैत्रीच्या अंगावर काटा आणणाऱ्या आठवणी उलगडल्या आहेत..३७ अंशात गोठलेली बंदूक अन् देवदूतासारखा धावून आलेला सहकारी!९५ वर्षांचे माजी सैनिक पॅट्रिक फिन (Patrick Finn) हे सोल येथील 'वॉल ऑफ द फॉलन' स्मारकासमोर उभे राहून एडमंड ह्युबर्ट रायली (Edmund Hubert Reilly) या आपल्या सहकाऱ्याचे नाव पेन्सिलने कागदावर टिपताना गहिवरले. फिन यांनी सांगितले की, १९५० च्या चोसिन जलाशयावरील (Chosin Reservoir) भीषण लढाईत रायलीने दोनदा त्यांचे प्राण वाचवले होते..Flight Hijack Scare : विमानाचे उड्डाण होणार इतक्यात टॉयलेटच्या आरशावर दिसला 'तो' मेसेज; १०५ प्रवाशांचा जीव टांगणीला!."बाहेर उणे ३७ अंश थंडी होती, जमीन काँक्रीटसारखी गोठली होती. रायलीने मला बंकर आणखी खोल खोदण्यास भाग पाडले आणि आम्ही आत जाताच काही क्षणात तिथे तोफगोळा आदळला. दुसऱ्या प्रसंगात शत्रूचा सैनिक अवघ्या काही फुटांवर आला होता, मी गोळी झाडण्यासाठी ट्रिगर दाबला, मात्र थंडीमुळे माझी बंदूकच गोठली होती! त्याच क्षणी पाठीमागून रायली धावून आला आणि त्याने त्या शत्रूवर गोळी झाडून माझा जीव वाचवला. तो माझा देवदूत होता, मात्र अवघ्या काही दिवसांतच तो शहीद झाला," अशा थरारक आठवणी फिन यांनी सांगितल्या..त्या एका नाण्याने ठरवला जगण्या-मरण्याचा फैसला!या दौऱ्यात सहभागी झालेले आणखी एक ९५ वर्षांचे माजी सैनिक एलमोर ब्राऊन (Elmore Brown) यांनी युद्धातील नशिबाचा अद्भूत किस्सा सांगितला. रणांगणावर लष्कराच्या दोन वेगवेगळ्या दिशांच्या टेलिफोन लाईन्स तुटल्या होत्या. कोणती लाईन आधी दुरुस्त करायला जायचे, हे ठरवण्यासाठी त्यांच्या सहकाऱ्याने अवघ्या २५ सेंट्सचे एक नाणे हवेत उडवले (Coin Toss). नाणेफेकीत ज्या बाजूला जायचे ठरले, त्या दिशेने ते गेले. अवघ्या काही मिनिटांतच दुसऱ्या रस्त्यावर शत्रूने प्रचंड बॉम्बवर्षाव केला, जिथे हे सैनिक नाणेफेक जिंकल्यामुळे गेले नव्हते. त्या एका नाण्याने त्यांचे प्राण वाचवले होते..Flight Hijack Scare : विमानाचे उड्डाण होणार इतक्यात टॉयलेटच्या आरशावर दिसला 'तो' मेसेज; १०५ प्रवाशांचा जीव टांगणीला!.दक्षिण कोरिया कधीही विसरला नाही बलिदान!अमेरिकेत भलेही या युद्धाची चर्चा कमी होत असेल, मात्र दक्षिण कोरियाने या सैनिकांचे उपकार आजही जपून ठेवले आहेत. दक्षिण कोरियाच्या 'देशभक्त आणि माजी सैनिक व्यवहार मंत्रालया'तर्फे दरवर्षी या वयोवृद्ध योद्ध्यांना आदराने कोरियात बोलावले जाते..या दौऱ्यात एका हॉटेलमध्ये जेव्हा हे सैनिक जेवायला बसले, तेव्हा जवळच बसलेल्या एका कोरियन कुटुंबाने या माजी सैनिकांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या जेवणाचे संपूर्ण बिल गुपचूप भरून टाकले. एका टॅक्सी चालकाने या सैनिकांकडून एक रुपयाही भाडे घेण्यास नकार दिला. "तुम्ही लढलात म्हणूनच आज आमचा देश जगात ताठ मानेने उभा आहे," अशा कृतज्ञतापूर्वक भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केल्या, तेव्हा या ९५ वर्षांच्या योद्ध्यांचे अश्रू अनावर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.