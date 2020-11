कॅनडामध्ये जमावावर चाकू हल्ला; 2 ठार तर 5 जण गंभीर जखमी

क्युबेक- कॅनडातील क्युबेक येथे मोठा हल्ला झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. संशयित हल्लेखोराने जमावावर चाकू हल्ला केला आहे. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला असून पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. नुकताच फ्रान्समध्ये काही ठिकाणी दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा पोलिसही त्याच दिशेने तपास करत असून अद्याप त्यांच्या हाती काही लागलेले नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोराने अनेकांना चाकूने भोसकले. क्यूबेक सिटी पोलिसांनी टि्वटरवर ही माहिती दिली आहे. रात्री सुमारे एक वाजण्याच्या सुमारास हल्लेखोराला अटक केली. पोलिसांनी चौकशी होईपर्यंत नागरिकांना घरात राहण्यास सांगितले आहे. पोलिसांना अशा प्रकारचे आणखी हल्ला होण्याची शक्यता वाटते. हेही वाचा- चीनमध्ये मशिदींचे घुमट केले जातायत नष्ट; अल्पसंख्यांकविरोधी मोहीम सुरु ***ATTENTION*** Le SPVQ recherche activement un homme qui aurait fait de multiples victimes à l’aide d’une arme blanche. Selon nos informations préliminaires, le suspect est habillé en médiéval. Les incidents sont survenus dans le secteur de la colline Parlementaire. Si vu : 911. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

