चीनमध्ये मशिदींचे घुमट केले जातायत नष्ट; अल्पसंख्यांकविरोधी मोहीम सुरु

बिजींग : चीनमध्ये उइगर मुस्लिमांसोबत होणारा अन्याय आता चव्हाट्यावर आला आहे. इस्लामी प्रभावाच्या विरोधात चीनने आतापर्यंत अनेक मशिदींना आणि इस्लामी इमारतींना नष्ट केलं आहे. हजारोंच्या संख्येने उइगर मुस्लिम आजही डिटेंशन सेंटरमध्ये कैद आहेत. काही दिवसांपूर्वी चीनने शिनजियांग प्रांतातील आतुशमध्ये एका मशिदीला पाडून तिथे शौचालय बनवलं होतं. आणि आता पुन्हा असाच एक मामला समोर आला आहे. चीनमध्ये अरबी शैलीनुसार बनवलेल्या एका मशिदीचे घुमट नष्ट करण्यात आले आहेत. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी देशभर असे घुमट उद्ध्वस्त करण्याची मोहीमच चालवली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

TripAdvisor suggested the Nanguan Mosque in #Yinchuan well worth a visit. Only this is what it looks like now, after ‘renovations’. Domes, minarets, all gone. No visitors allowed either, of course. So depressing. pic.twitter.com/WSXaAFclHX

— Christina Scott (@CScottFCDO) October 18, 2020