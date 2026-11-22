इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरू असतानाच ब्रिटिश जलतरणपटू लुईस प्यू यांनी अत्यंत धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पोहत प्रवास पूर्ण केला आहे. वयाच्या ५६व्या वर्षी त्यांनी मुसांदम द्वीपकल्पापासून होर्मुझच्या भूशिरापर्यंत सुमारे १५ किलोमीटरचे अंतर पार केले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर या संवेदनशील सागरी क्षेत्रात एवढे लांब अंतर पोहून पार करणारे ते पहिलेच जलतरणपटू असल्याचे मानले जात आहे. या तीन दिवसांच्या प्रवासात त्यांनी एकूण साडेसहा तास पोहण्याचा सराव केला. विशेष म्हणजे, या मोहिमेदरम्यान त्यांनी केवळ स्विमिंग ट्रंक्स, गॉगल्स आणि संयुक्त राष्ट्रांचे चिन्ह असलेली टोपी परिधान केली होती..पोहताना ऐकू आले स्फोटांचे आवाज; तेलवाहू जहाजावर हल्लालंडनला परतल्यानंतर लुईस प्यू यांनी या मोहिमेदरम्यान आलेले अनुभव सांगितले. सोमवार, १६ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी पाण्यात उडी घेतल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत दोन मोठे स्फोट ऐकू आले. त्यांच्या लक्षात आले की, जवळपास चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका तेलवाहू जहाजावर हल्ला झाला होता. या घटनेनंतर लढाऊ विमानांनी आकाशात उड्डाण केले. त्यामुळे त्यांच्या पथकाला सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तातडीने तेथून बाहेर पडावे लागले.या अडथळ्यांनंतर अनेकदा थांबावे लागले, तरी त्यांनी पोहण्याची मोहीम पूर्ण केली. प्रवासादरम्यान हल्ल्यानंतर आगीच्या ज्वाळांनी वेढलेले आणखी एक जहाज त्यांच्या जवळून गेले. दुसऱ्या दिवशी बंदराकडे परतत असताना एका गॅस टँकरवर हल्ला होत असल्याचेही त्यांनी पाहिले. या हल्ल्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली होती. तसेच टँकरच्या सभोवतालच्या पाण्यालाही आगीच्या ज्वाळांनी वेढले होते..Sheikh Hasina: शेख हसीना यांच्या मायदेशी परतण्याच्या घोषणेनंतर बांगलादेशात हिंसाचार; पंतप्रधान म्हणाले, आता खूप झाले....डॉल्फिन, कासव आणि प्रवाळ बेटांच्या अस्तित्वाला धोकाहोर्मुझची सामुद्रधुनी केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचा सागरी मार्ग नाही, तर ती निसर्गाच्या दृष्टीनेही अत्यंत मौल्यवान असल्याचे प्यू यांनी सांगितले. युद्ध सुरू झाल्यापासून खराब झालेल्या डझनभर तेलवाहू टँकरमधून तेलगळती होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम डॉल्फिन, समुद्री कासवे, प्रवाळ बेटे आणि खारफुटीच्या जंगलांवर दीर्घकाळ राहू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.समुद्रात एकदा तेल सांडल्यानंतर ते पूर्णपणे स्वच्छ करणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे या भागातील सागरी पर्यावरणाचे अनेक वर्षे नुकसान होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या मोहिमेदरम्यान डॉल्फिन, कासवे आणि मोठ्या संख्येने सागरी पक्षी त्यांच्या बोटीच्या मागे येत असल्याचेही त्यांनी अनुभवले..जगातील पाचवा तेल व्यापार होणारा महत्त्वाचा मार्ग२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी जवळपास पाचवा हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत होता. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांत या सागरी मार्गावरील नियंत्रण मिळवण्यासाठी इराणने कारवाई तीव्र केली आहे. अधिकृत परवानगी नसलेल्या मार्गांनी प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर हल्ले करण्यात आले असून, सागरी सुरुंगांमुळे अनेक तेलवाहू टँकरना आग लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत..'स्पीडो डिप्लोमसी'च्या माध्यमातून युद्ध थांबवण्याचे आवाहनलुईस प्यू गेल्या ४० वर्षांपासून सागरी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी काम करत आहेत. अंटार्क्टिकापासून उत्तर ध्रुवापर्यंत आणि तांबड्या समुद्रापर्यंत त्यांनी विविध ठिकाणी पोहून पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश दिला आहे. खेळाच्या माध्यमातून जागतिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याच्या त्यांच्या या अनोख्या उपक्रमाला 'स्पीडो डिप्लोमसी' असे संबोधले जाते.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील धोकादायक पोहण्याच्या मोहिमेतूनही त्यांनी जागतिक स्तरावर संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. युद्ध थांबवावे, होर्मुझचा सागरी मार्ग पुन्हा खुला करावा आणि समुद्रात झालेल्या प्रदूषणाची स्वच्छता करावी, असे आवाहन त्यांनी या मोहिमेद्वारे केले..New Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ दीड तासांवर; आठ पदरी नवीन महामार्ग उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.