खरेदी करून 20 मिनिटं होण्याआधी कोट्यवधींच्या कारची अशी झाली अवस्था

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर एका लम्बोर्गिनी कारचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. महागडी असलेल्या या गाडीचा अपघातात चक्काचूर झाल्याचं यामध्ये दिसतं. खरंतर सर्वसामान्य अपघातासारखाच हा अपघात आहे. यामध्ये असलेली कार महागडी आहे यापलिकडे आणखी एका कारणामुळे व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होत आहेत. ते कारण म्हणजे अपघात होण्याआधी फक्त 20 मिनिटांपूर्वी गाडीची खरेदी करण्यात आली होती. त्यानंतर गाडीची जी काही अवस्था झाली त्याची कोणी स्वप्नातही कल्पना करू शकत नाही.

पोलिसांनी ट्विटरवर या कारचे फोटो शेअर केले आहेत. त्यात त्यांनी म्हटलं की, ब्रँड न्यू लम्बोर्गिनी 20 मिनिटांपूर्वीच शोरूममधून काढण्यात आली होती. त्यानंतर तांत्रिक अडचण आल्यानं गाडी रस्त्यातच थांबली. स्टेअरिंग आणि चाके लॉक झालेल्या या कारला मागून येणाऱ्या एका गाडीने जोरदार धडक दिली. या गाडीची किंमत अंदाजे 1 कोटी 80 लाखांहून जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे.

फोटो शेअर करताना पोलिसांनी म्हटलं आहे की, M1 वेस्ट यॉर्कशायरमध्ये लम्बोर्गिनी अचानक बिघडल्यानं रस्त्यातच लॉक झाली. तेव्हा एका गाडीची लम्बोर्गिनीला जोराची धडक बसली. लम्बोर्गिनीचे फोटो सोशल मीडियावर यानंतर तुफान व्हायरल झाले आहेत.

