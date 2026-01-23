CM Devendra Fadnavis : राज्यात ‘लक्ष्मी’ची पावले! दावोसमध्ये महाराष्ट्रासाठी ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार

दावोस (स्वित्झर्लंड) - जागतिक अर्थकारणाचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या दावोस येथील आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने स्वतःचा ठसा उमटविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिषदेत महाराष्ट्रासाठी तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याची घोषणा केली..याव्यतिरिक्त ७ ते १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासंबंधीची चर्चा प्राथमिक पातळीवर आहे. आगामी काळात तीदेखील प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.केंद्र सरकारने या परिषदेत भारताच्या वतीने दहा राज्यांना संधी दिली होती. त्यात महाराष्ट्राने शिष्टमंडळासह सहभाग नोंदविला. ‘आजच्या बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत जागतिक स्तरावर कालसुसंगत राहण्यासाठी अशा व्यासपीठावर असणे गरजेचे आहे. जगाची अर्थव्यवस्था ज्या दिशेने जात आहे, त्यात सहभागी होऊन महाराष्ट्राला देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी होती,’ असे फडणवीस यांनी नमूद केले..‘या खेपेस झालेल्या गुंतवणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यभर विखुरलेली आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषी आणि तंत्रज्ञान अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याला यश मिळाले आहे,’ असे फडणवीस यांनी नमूद केले.एफडीआय ८३ टक्के करारांतराज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीचा ओघ वाढला असून, एकूण गुंतवणुकीतील तब्बल ८३ टक्के करारांमध्ये थेट परकी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) समावेश आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्या भारतीय उपकंपन्यांच्या माध्यमातून किंवा परदेशी फंडांच्या माध्यमातून केली आहे..उर्वरित १६ टक्के गुंतवणूक ही वित्तीय संस्थांमार्फत झाली असून, त्यात थेट परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी असले तरी मोठ्या प्रमाणात परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही सर्व गुंतवणूक आयात पर्यायी उत्पादनांच्या निर्मितीवर भर देणारी असून, यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..महाराष्ट्रावर अठरा देशांचा विश्वासअमेरिका, ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) अशा एकूण अठरा प्रमुख देशांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास पसंती दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे, या गुंतवणुकीत ८३ टक्के वाटा हा थेट परकी गुंतवणुकीचा आहे. उर्वरित १६ टक्के गुंतवणूक वित्तीय संस्थांनी परदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली आहे..तिसरी मुंबई ठरणार ग्रोथ सेंटरराज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी राज्य सरकार आता तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून एक नवी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. रायगड-पेण परिसराला ग्रोथ सेंटर म्हणून घोषित करण्यात आले असून, वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या (बीकेसी) धर्तीवर येथे भव्य बिझनेस डिस्ट्रिक्ट उभारण्यात येईल.‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ आणि ‘एमएमआरडीए’च्या सहभागातून साकारणारी ही ‘स्मार्ट सिटी’ थेट नवी मुंबई विमानतळाशी जोडली जाईल. विशेष म्हणजे, टाटा सन्सकडून येथे ११ अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक होणार असून भविष्यातील गरजा ओळखून उभारली जाणारी ही इनोव्हेशन सिटी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे नवे केंद्र ठरेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला..मुंबईचा चेहरा बदलणारमुंबईसह पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख शहरांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आता सर्क्युलर इकॉनॉमीचे मॉडेल राबविले जाणार आहे. मुंबईतील हवा आणि पाण्याची शुद्धता वाढविण्यासाठी कचऱ्यातून संपत्ती (वेस्ट टू वेल्थ) निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी केवळ महापालिकाच नव्हे तर खासगी क्षेत्रातूनही मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार आहे.या प्रयोगामुळे शहरांमधील प्रदूषणाची समस्या सुटण्यास मदत होईलच शिवाय शाश्वत विकासाच्या दिशेने मुंबईची वेगाने वाटचाल होईल. शहरांचा कायापालट करणारी ही नवी व्यवस्था लवकरच प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसेल, असे संकेतही यावेळी देण्यात आले..पेड टूलकिट उघडे पाडलेदावोस दौऱ्यातील करारांवरून होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी विरोधकांचे पेड टूलकिट उघडे पाडले, असा टोला लगावला. ‘ज्यांना राज्याचे यश पाहवत नाही, ते जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवीत आहेत,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.अभिषेक लोढा यांच्याशी झालेल्या कराराचे समर्थन करताना ते म्हणाले की, ‘‘लोढा हे नामवंत उद्योजक असून या प्रकल्पामुळे मुंबई डेटा सेंटर जागतिक नकाशावर पहिल्या क्रमांकावर येईल. या गुंतवणुकीत ८० टक्के वाटा परकीय गुंतवणुकीचा असून लोढांचा सहभाग केवळ जमिनीपुरता मर्यादित आहे.’’.कोठे, किती गुंतवणूक?कोकण - तीन लाख ५० हजार कोटीमुंबई महानगर क्षेत्र - २२ टक्केविदर्भ - दोन लाख ७० हजार कोटीमराठवाडा - ५५ हजार कोटीउत्तर महाराष्ट्र - ५० हजार कोटीइतर भागांत - ५० टक्के गुंतवणूक.करारांची व्याप्ती३० लाख कोटी रुपये - एकूण करार७ ते १० लाख कोटी रुपये - प्रस्तावित गुंतवणूक१८ - गुंतवणूकदार देश.या क्षेत्रांना बूस्टरउद्योगसेवाकृषीतंत्रज्ञान.राज्यात येणारी गुंतवणूक आता केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित राहिली नसून, ती संपूर्ण महाराष्ट्रात विखुरली गेली आहे. विशेषतः मराठवाड्याचे नवे ‘मॅग्नेट’ म्हणून छत्रपती संभाजीनगर उदयास आले असून, त्यासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 