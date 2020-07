जगभरातील दिग्गजांची ट्विटर अकाउंट हॅक; कोण कोण आहे यादीत?

नवी दिल्ली : जगभरातील दिग्गजांचे ट्विटर अकाऊंट हॅक झाले आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, अमेरिकन नेते जो बिडेने, मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स, टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क यांच्याबरोबरच अ‍ॅपलसारख्या जगप्रसिद्ध कंपनीच्या मालकीच्या काही ट्विटर अकाऊंटसचा समावेश आहे.

ट्विटर अकाऊंट हॅक झाल्यानंतर ट्विटरचे कार्यकारी अध्यक्ष जॅक डॉर्सी यांनी झालेल्या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली असून या समस्येवर ट्विटरची टीम काम करत असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून स्पष्ट केले आहे. आज ट्विटरमध्ये आमच्यासाठी खूप कठीण दिवस आहे. झालेल्या घटनेचा आम्ही अभ्यास करत असून यासंदर्भातील सर्व माहिती तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत, असंही डॉर्सी यांनी ट्विटवरुन म्हटलं आहे.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020