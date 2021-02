Man Vs Wild: बेअर ग्रिल्सने PM मोदींचा फोटो केला शेअर आणि म्हणाला...

नवी दिल्ली- जगभरात लोकप्रिय ठरलेला टीव्ही शो 'मॅन व्हर्सेस वाइल्ड' (Man Vs Wild) चा होस्ट बेअर ग्रिल्सने शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो शेअर करत टि्वट केले आहे. माझ्या आवडीच्या फोटोंपैकी हा एक. डिस्कव्हरीवर आमच्या जंगल ऍडव्हेंचरदरम्यान भिजल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर चहा प्यायलो होतो. मास्क आणि पदाच्या मागे आपण सर्वजण एकसारखे आहोत, हे हा क्षण पाहिल्यानंतर लक्षात येते, असे बेअर ग्रिल्सने आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थन आणि विरोधात मोठी चर्चा घडत असतानाच बेअर ग्रिल्सने हे टि्वट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रेटी रिहानाच्या टि्वटनंतर देशातील अनेक दिग्गजांनीही या विषयावर टि्वट केले. अशातच बेअर ग्रिल्सच्या टि्वटचे वेगळे अर्थ काढले जात आहे. परंतु, मॅन व्हर्सेस वाइल्डच्या बेअर ग्रिल्सने शेतकरी आंदोलनावर मात्र कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही.

One of my favourite photos: soaking wet and sharing a cup of tea with Prime Minister Modi after our @Discovery jungle adventure together. This moment reminds me of how the wild is the ultimate leveller. We are all the same behind the titles and masks. #adventureunitesus pic.twitter.com/9EQPAeUOLO

— Bear Grylls (@BearGrylls) February 5, 2021