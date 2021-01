पाकिस्तानात साजरा हाेणार मराठी भाषा गौरव दिन; विविध स्पर्धांचे आयाेजन

सातारा : पुढील महिन्यात येणार्‍या 27 फेब्रुवारीला म्हणजेच महाराष्ट्र भाषा गौरव दिनी सातारा येथील स्वप्न स्टडीज ऑनलाइन एज्युकेशन आणि लास्ट ओवर पब्लिकेशन हे कराचीतील मराठी समुदाया सोबत मराठी भाषा गौरव दिन ऑनलाईन पद्धतीने साजरा करणार आहेत. त्यासंबंधीची एक झूम मीटिंग येत्या रविवारी आम्ही आयोजित केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान मिळून किमान शंभर जण या ऑनलाइन मीटिंगमध्ये सामील होणार आहेत. या मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त कराचीमध्ये मराठी भाषा संबंधित विविध प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच मराठी भाषा तिकडच्या मुलांनी शिकावी आणि मराठी संस्कृतीचे जतन करावे यासाठी अनेक मराठी पुस्तके, चार्ट, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इत्यादी अनेक महामानवांची चरित्रे त्यांना महाराष्ट्र भाषा गौरव दिनतर्फे पाठवले जाणार आहेत. सविस्तर बातमी लवकरच

