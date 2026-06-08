Strait of Hormuz: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीजवळ जहाजावर भीषण हल्ला! २४ भारतीय नाविक संकटात; बचावासाठी टाहो

Iran-Israel War: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीजवळ एका जहाजावर ड्रोनहल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या नावेत असलेल्या २४ भारतीयांचे जीव संकटात सापडले आहेत. बचावासाठी जहाजावरील लोक टाहो फोडत आहेत. 'पलाऊ' या देशाचा ध्वज या जहाजावर होता. .'फॉरवर्ड सीमेन युनियन ऑफ इंडिया'ने या जहाजावर भारतीय नाविक असल्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे. हल्ल्यानंतर जहाजावरील भारतीय क्रू मेंबर्सनी तातडीने मदतीसाठी 'एसओएस' सिग्नल पाठवला असून, त्यांना वाचवण्यासाठी ओमान आणि आंतरराष्ट्रीय तटरक्षक दलाची मदत घेतली जात आहे..Pune Monsoon News: अखेर प्रतीक्षा संपणार! पुण्यात मान्सूनचे आगमन कधी होणार? हवामान विभागाने तारीखच सांगितली! मोठी अपडेट समोर.नेमकं काय घडलं?हॉर्मुज सामुद्रधुनीजवळ ओमानच्या तटापासून साधारण १५ सागरी मैल अंतरावर या व्यावसायिक जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले. हा संशयास्पद ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र हल्ला इतका भीषण होता की, जहाजाच्या इंजिन रूममध्ये जोरदार स्फोट झाला; याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या स्फोटामुळे जहाजाला मोठी आग लागली आणि इंजिन रूम निकामी झाल्याने जहाजात वेगाने पाणी भरू लागले.दरम्यान, पश्चिम आशियामध्ये आधीच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे प्रादेशिक तणाव शिगेला पोहोचला असताना ही घटना घडली आहे. या घटनेच्या अवघ्या काही दिवसांपूर्वी, म्हणजेच १३ मे रोजी ओमानच्याच सागरी हद्दीत आणखी एक भारतीय जहाज अपघाताचा बळी ठरले होते. सोमालियाहून संयुक्त अरब अमिरातीच्या दिशेने जाणारे भारतीय लाकडी जहाज आग लागल्यामुळे समुद्रात बुडाले होते. त्यावेळी ओमान तटरक्षक दलाने सर्व १४ भारतीय नाविकांची सुखरूप सुटका केली होती..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .सध्या अडकलेल्या २४ नाविकांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी ओमान सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा संस्थांशी सातत्याने समन्वय साधला जात आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय नाविक आणि जहाज मालकांना या धोकादायक सागरी क्षेत्रातून प्रवास करताना अतिरिक्त सतर्कता बाळगण्याचे आणि सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.