Israel Gaza Conflict: इस्राईलविरोधात वातावरण तापले; इटली आणि स्पेनमध्ये नागरिकांची जोरदार निदर्शने

बार्सिलोना : गाझा पट्टीतील इस्राईलच्या लष्करी कारवाईविरोधात युरोपमध्ये वातावरण तापत असून आज इटलीतील रोम आणि स्पेनमधील बार्सिलोना व माद्रिद या शहरांमध्ये हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढत इस्राईलच्या कारवाईचा निषेध केला. स्पेनच्या प्रत्येक शहरात निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले असून आजची निदर्शने त्याचाच एक भाग होता..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामधील युद्ध समाप्तीसाठी प्रस्ताव ठेवला असून त्यातील काही मुद्दे मान्य आहेत, तर काहींवर विचार सुरू असल्याचे हमासने कळविले आहे. त्यामुळे येथे शांतता निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाही इस्राईलकडून गाझा पट्टीत हल्ले सुरू असल्याबद्दल युरोपमधील अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..त्यातच पॅलेस्टाईनमधील नागरिकांसाठी मदतसाहित्य घेऊन जाणाऱ्या एका जहाजावर इस्राईलने कारवाई केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रोममध्ये आज सुमारे अडीच लाख लोक मोर्चात सहभागी झाले होते..दोन दिवसांपूर्वी निघालेल्या मोर्चातही वीस लाख लोक सहभागी झाले होते. स्पेनमधील बार्सिलोनामध्येही नागरिकांनी इस्राईलच्या कारवाईचा निषेध करत मोर्चे काढले. विविध ठिकाणी निघालेल्या या मोर्चांमध्ये जवळपास ७० हजार जण सहभागी झाले होते, तर माद्रिद शहरात निघालेल्या मोर्चामध्ये एक लाख जण रस्त्यांवर उतरले होते..देशाच्या इतर भागांमध्येही मोर्चा काढणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त पॅरिस, लिस्बन, अथेन्स, मॅसिडोनिया, लंडन, मँचेस्टर अशा मोठ्या शहरांमध्येही नागरिकांनी मोर्चे काढले..Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन.आंदोलनांवर नियंत्रण ठेवणारलंडन गाझातील युद्धाशी संबंधित आंदोलने वारंवार होत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी येथील पोलिसांना अधिक अधिकार दिले जाणार आहेत. हमासला पाठिंबा देण्यासाठी निघालेल्या मोर्चातील पाचशे जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आंदोलनाचा दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होत असल्यानेच यापुढे आंदोलनांना परवानगी देताना नियम अधिक कठोर केले जाणार आहेत..