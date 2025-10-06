ग्लोबल

Israel Gaza Conflict: इस्राईलविरोधात वातावरण तापले; इटली आणि स्पेनमध्ये नागरिकांची जोरदार निदर्शने

Europe protests:गाझा पट्टीतील इस्राईलच्या लष्करी कारवाईविरोधात युरोपमध्ये वातावरण तापत असून आज इटलीतील रोम आणि स्पेनमधील बार्सिलोना व माद्रिद या शहरांमध्ये हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढत इस्राईलच्या कारवाईचा निषेध केला.
सकाळ वृत्तसेवा
बार्सिलोना : गाझा पट्टीतील इस्राईलच्या लष्करी कारवाईविरोधात युरोपमध्ये वातावरण तापत असून आज इटलीतील रोम आणि स्पेनमधील बार्सिलोना व माद्रिद या शहरांमध्ये हजारो नागरिकांनी मोर्चे काढत इस्राईलच्या कारवाईचा निषेध केला. स्पेनच्या प्रत्येक शहरात निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले असून आजची निदर्शने त्याचाच एक भाग होता.

