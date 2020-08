मॉरिशसमध्ये 4000 टन इंधन गळतीमुळे आणीबाणी; फ्रान्सकडे मागितली मदत 

जोहान्सबर्ग: जपानच्या (japan) जहाजातून काही दिवसांपासून इंधनगळती होत असल्याने मॉरिशस (Mauritius) सरकारने पर्यावरण आणीबाणी जाहीर केली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात इंधन पसरल्याचे उपग्रहाच्या छायाचित्रात आढळून आल्याने पंतप्रधान प्रवींड जुगन्नाथ यांनी पर्यावरण आणीबाणी जाहीर केली. या जहाजात सुमारे ४ हजार टन इंधन होते, असे मॉरिशसने म्हटले आहे.

फ्रान्सने (france) गळती रोखण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन मॉरिशसनच्या पंतप्रधानांनी केले आहे. पंतप्रधान जगन्नाथ यांनी याआधी म्हटलं होतं की, त्यांच्या सरकारने मदतासाठी फ्रान्सला विनंती केली आहे. गळतीमुळे देशातील 13 लाख लोक धोक्यात आहेत. हे सर्व लोक पर्यटनावर अवलंबून आहेत.

सध्या कोरोना व्हायरसमुळे आधीच सगळं ठप्प झालं आहेत आणि त्यात ही आपत्ती कोसळली आहे. अशा परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आमच्याकडे कुशल आणि तज्ज्ञांची कमतरता आहे. त्यामुळेच फ्रान्सकडे आणि राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रो यांच्याकडे मदतीचं आवाहन केलं आहे.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron . pic.twitter.com/30m2pQzEy4

खराब वातावरणामुळे इथं सध्या काम करणं कठीण आहे आणि पुढे काय होणार याची चिंता आहे. वातावरण बिघडलं तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते असंही पंतप्रधान जगन्नाथ यांनी म्हटलं.

L’état d'urgence environnementale a été décrété. A state of environmental emergency has been declared. https://t.co/QH60CbC9y1

