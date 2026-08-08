Meta Faces Legal Setback: ‘मेटा’ला पाच हजार कोटींचा दंड; सोशल मीडियाचा मुलांवरील परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष

न्यू मेक्सिको: फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची पालक कंपनी ‘मेटा’ला अमेरिकेत मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. न्यू मेक्सिकोतील न्यायालयाने तरुणांना सोशल मीडियामुळे झालेल्या कथित नुकसानीची भरपाई आणि उपाययोजनांसाठी कंपनीला ५६ कोटी ७० लाख डॉलर (सुमारे पाच हजार कोटी रुपये) एवढा दंड भरण्याचा आदेश दिला आहे. .मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षेशी संबंधित बहुचर्चित खटल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात हा निर्णय देण्यात आला. सोशल मीडिया व्यासपीठामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामांवर उपचार आणि त्यावरील उपाययोजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे..Bhandara School Incident: आठवीच्या २ विद्यार्थ्यांनी ओढली सिगारेट; तिसऱ्याच्या तोंडात टाकला धूर; जि. प. च्या शाळेतील प्रकार.मार्चमध्ये झालेल्या या ऐतिहासिक खटल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात आज हा निर्णय देण्यात आला. मार्चमधील सुनावणीत न्यायालयाने ‘मेटा’ने मुलांच्या मानसिक आरोग्याला जाणीवपूर्वक धोका निर्माण केल्याचे आणि आपल्या व्यासपीठावरील बाल लैंगिक शोषणाबाबतची माहिती लपविल्याचे मान्य केले होते..Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप.त्यावेळी कंपनीला कमाल ३७ कोटी ५० लाख डॉलरचा दंड ठोठाविला होता. त्यामुळे आता ‘मेटा’ची एकूण आर्थिक जबाबदारी ९४ कोटी २० लाख डॉलर झाली आहे. भरपाईतील ४२ कोटी डॉलर न्यू मेक्सिकोतील तरुणांसाठी उपचार सेवांवर खर्च केले जातील. उर्वरित निधी जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाय, तपासणी सेवा आणि अन्य खर्चांसाठी पुढील पाच वर्षांत वापरला जाईल, असे न्यायाधीश ब्रायन बिडशेड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.